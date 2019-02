Heidelberg. (ths) Das von der Unternehmensgruppe Pfitzenmeier geplante "Premium Plus Wellness und Fitness Resort" an der Eppelheimer Straße hat die nächste Hürde genommen: Der Bezirksbeirat Bahnstadt hat dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan einstimmig zugestimmt. Nun müssen noch der Bauausschuss am heutigen Dienstag und der Gemeinderat im März abschließend darüber entscheiden. Die Pfitzenmeier-Gruppe plant auf dem 5300 Quadratmeter großen Grundstück östlich des neuen Luxor-Kinos an der Spitze zur Czernybrücke das neue Center.

Das neue Gebäude gilt, wie Matthias Schenk als verantwortlicher Leiter der Bau- und Expansionsabteilung bei Pfitzenmaier mitteilte, als "Flaggschiff" der bislang schon fünf Standorte in Heidelberg. "Bis zu achthundert Nutzer" können laut Schenk täglich auf vier Etagen ihrem sportlichen Hobby nachgehen oder sich einfach nur entspannen.

Wo dies überall möglich ist, erläuterte Patrick Lubs vom Heidelberger Architektenbüro "ap88" dem Bezirksbeirat, welcher angesichts der vorgestellten Dimensionen und des opulenten Angebots regelrecht ins Schwärmen kam. Insgesamt warten auf den Besucher rund 10.000 Quadratmeter Fitnessfläche, einschließlich des tausend Quadratmeter großen Areals auf der Dachterrasse. Der Kursraumbereich befindet sich im ersten und zweiten Obergeschoss, die Wellnessoase im dritten. Von dort führt der Weg auch auf die Terrasse.

Das Wasser spielt übrigens für Lubs in seinen Planungen eine besondere Rolle. Deshalb darf man sich im östlichen Teil der ersten Etage auf eine Wasserlandschaft von knapp 300 Quadratmetern freuen, die bis in die zweite Etage hinein reicht. Zusätzlich soll es in der dritten Etage einen Wellnesspool und ein Solebecken geben.

Der Clou für den Architekten: Die riesigen Glasfronten sowohl zur Eppelheimer Straße als auch zur Bahnlinie und das damit mehrfach korrespondierende signifikant Pfitzenmeier-Logo. Gerade die Verglasung rief natürlich Naturschutz und BUND in den vorlegten Stellungnahmen auf den Plan. Die Verglasung muss in entsprechendem Vogelschutzglas ausgeführt werden, um den Vogelschlag zu vermeiden.

Als herausragendes Element betrachtete Lubs ferner das große Foyer in der Mitte des Erdgeschosses, wo man danach in die Gastronomie gelangt und sich Flächen für Außenbestuhlung und Freianlagen anschließen. Darüber hinaus sorgen drei Tiefgaragengeschosse für 325 Autostellplätze und 140 Plätze für Fahrräder. Weitere 36 Drahtesel lassen sich im Freibereich anketten. Eigentlich im Norden zur Bahnlinie hin nur als Fluchttreppe gedacht, verband Lubs damit noch eine besondere Idee. Ihm kam hier eine sportliche Variante, nämlich das Tower-Running, in den Sinn, also das Spurten die Stufen hinauf wie bei einem Hochhaus oder Turm.

Dreißig Prozent der versiegelten Fläche im Dachbereich wird begrünt, erläuterte zusätzlich Stefan Rees vom Stadtplanungsamt. Hinzu gesellen sich elf Bäume im Außenbereich. Sollten jetzt die weiteren Gremien ihr Plazet geben, stünde nach Rees einem Baubeginn noch in diesem Jahr nichts im Wege. Der Einzug dürfte schließlich 2021 erfolgen. Denselben Zeitrahmen nannte er für die geplante Fahrradbrücke von der Bahnstadt her, die "sich normalerweise schon im Bau hätte befinden müssen".