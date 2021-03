Ein erster Schritt in Richtung Normalität: Im Wohnheim der Lebenshilfe in der Freiburger Straße impfte Kinderarzt Gerhard Veits (r.) am Mittwoch und Donnerstag die Bewohnerinnen und Bewohner gegen Corona. Foto: Philipp Rothe

Von Katharina Kausche

Heidelberg. "Hurra heute wird geimpft", steht am Mittwoch an der Eingangstür der Lebenshilfe Heidelberg in Rohrbach. Das Wohnheim gehört zu den ersten Einrichtungen, die das Mobile Impfteam des Zentralen Impfzentrums (ZIZ) nach den stationären Pflegeheimen besucht. Insgesamt 96 Bewohner und Mitarbeiter erhielten am Mittwoch und Donnerstag ihre erste Impfdosis.

"Wir fühlen uns hier fast wie ein Impfzentrum", sagt Frauke Weidhase, Bereichsleitung Wohnen bei der Lebenshilfe. "Die Stimmung ist bombastisch." Die Impfung gebe ein wenig Sicherheit, sagt sie. "Wir Mitarbeiter hatten ständig Angst, das Virus ins Wohnheim zu tragen." Besonders nach dem Ausbruch im Dezember sei die Sorge groß gewesen. "Da haben wir gesehen, wie schwer die Krankheitsverläufe sein können." Damals wurden 54 Bewohner und Bewohnerinnen in Wohngemeinschaften der Lebenshilfe in Heidelberg und Sandhausen positiv getestet. Eine Bewohnerin verstarb.

"Die Organisation der Impfung im Wohnheim war mit viel Aufwand verbunden", sagt Elke Hessenauer, Leiterin des Wohnverbunds der Lebenshilfe. Vorstand Winfried Monz ergänzt: "Mittlerweile haben wir die vierte Version der Formulare für die Impfbescheinigung." Die Zusammenarbeit mit der Stadt und dem ZIZ loben allerdings beide. "Die örtlichen Behörden haben versucht, alles so unbürokratisch und pragmatisch wie möglich umzusetzen," so Monz. Dass erst Mitte März Wohnheime wie die der Lebenshilfe mit der Impfung an der Reihe sind, sei schwer verständlich gewesen.

"Die Lebenshilfe gilt als Eingliederungseinrichtung und somit nicht als stationäres Pflegeheim. Die Lebenssituation ist aber fast dieselbe." Auch bei der Lebenshilfe leben die Bewohner im Wohnheim und halten sich dort den Großteil des Tages auf. Außerdem gebe es Bewohner, die gepflegt werden. "Es ging uns nicht darum, zu sagen: Wir wissen es besser als die Ethik-Kommission. Es war uns aber wichtig, darauf aufmerksam zu machen, damit die Strategie noch mal überdacht werden kann", so Monz.

Gerhard Veits ist Leiter eines der beiden Mobilen Impfteams des ZIZ. Er sagt: "Das Hauptproblem war bisher die starre Priorisierung. Bis zur vergangenen Woche durften wir nur in stationären Einrichtungen impfen." Jetzt erstellen die Mobilen Impfteams selbst eine Liste und entscheiden in Absprache mit den Einrichtungen frei, wo zuerst geimpft wird. "Nach den Wohnheimen sind zum Beispiel die Heidelberger Werkstätten dran", so Veits.

Vom Stopp des Astra-Zeneca-Impfstoffes war die Lebenshilfe nicht betroffen. "Es war von Anfang an klar, dass wir den Biontech/Pfizer-Impfstoff bekommen", sagt Vorstand Monz. "Der Astra-Zeneca-Impfstoff war noch nicht für Ältere empfohlen worden, als wir angefangen haben, uns um die Impfung bei uns zu kümmern." Da die Lebenshilfe auch viele Bewohner über 60 Jahre habe, hatten Lebenshilfe und die zuständigen Behörden direkt mit Biontech geplant.

Auch Helen Girnus bekam ihre erste Impfung. "Ich freue mich darüber", sagt sie. "Vielleicht wird dann endlich wieder alles normal." Vor Corona hat sie nicht nur in der Werkstatt der Lebenshilfe, sondern auch einmal die Woche im Kindergarten nebenan gearbeitet. Die Arbeit mit den Kindern vermisse sie am meisten. Ein wenig wird der Schritt in die Normalität für die Bewohner allerdings noch dauern. Denn am Alltag wird sich vor der zweiten Impfung nicht viel ändern, sagt Frauke Weidhase. Für die steht auch schon ein Termin: In sechs Wochen soll es so weit sein.