Heidelberg. (pol/mün) Wegen eines Feuers sind mehrere Bewohner aus einem Wohnhaus im Heidelberger Stadtteil Ziegelhausen geholt worden. Am Samstag hatte es gegen 16.30 Uhr in einer Erdgeschosswohnung eines Mehrfamilienhauses im Steinbachweg zu brennen angefangen. "Im Gebäude befanden sich zu diesem Zeitpunkt noch der Bewohner der Erdgeschosswohnung, sowie zwei weitere Bewohner des Hauses im ersten Obergeschoss", teilte die Polizei Mannheim in der Nacht zu Sonntag mit.

Die Feuerwehr holte die drei Bewohner aus dem Haus. Sie wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in umliegende Kliniken gebracht. Die Ermittler vermuten, dass der Herd in der Küche der Erdgeschosswohnung die Brandquelle ist. Der Schaden wird auf rund 100.000 Euro geschätzt.

Da zunächst das Ausmaß des Brandes unbekannt war, wurde durch die Rettungsleitstelle ein Rettungshubschrauber eingesetzt, welcher einen Notarzt vor Ort brachte.

Der Brand selbst konnte rasch durch die Feuerwehr bekämpft werden.

Weitere Ermittlungen zur Brandursache wurden durch das Polizeirevier Heidelberg-Nord aufgenommen.