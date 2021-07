Von Lena Scheuermann

Heidelberg. Im September geht es wieder los: In Heidelberg und dem Rhein-Neckar-Kreis startet das neue Ausbildungsjahr. Derzeit sind allerdings immer noch einige angehende Berufseinsteiger auf der Suche nach geeigneten Ausbildungsstellen – und haben dabei noch sehr gute Chancen, wie Stefanie Jansen, Bürgermeisterin für Soziales, Bildung, Familie und Chancengleichheit, betont: "Da geht noch was, viele Betriebe suchen händeringend nach Auszubildenden."

Gemeinsam mit der Agentur für Arbeit setzt sich die Stadt Heidelberg dafür ein, dass möglichst viele junge Menschen eine passende Ausbildungsstelle finden – und das im Idealfall auch noch diesen Herbst. "Derzeit gibt es in der Region noch rund 1100 offene Ausbildungsstellen", erklärt Jochen Weber, Geschäftsführer der Agentur für Arbeit Heidelberg. Berufseinsteiger hatten es aufgrund der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr nicht leicht, eine passende Ausbildungsstelle zu finden: Viele Betriebe konnten aus Hygienegründen keine Praktika anbieten und aufgrund von Homeschooling fanden an den Schulen kaum Berufsberatungen statt.

Weber berichtet, dass viele Schulabgänger derzeit auf die weiterführenden Schulen strömen, um dort eine Warteschleife zu drehen. Diese Entwicklung birgt für ihn aber auch Nachteile: So könnte es in den kommenden Jahren deutlich mehr Anwärter für Ausbildungen als freie Ausbildungsplätze geben. Deswegen müsse man Jugendliche darauf hinweisen, dass man sich auch jetzt noch für den Ausbildungsstart im Herbst bewerben könne. "Gerade in kleinen, mittelständischen Unternehmen ist noch alles möglich", so Weber.

Um junge Menschen optimal bei ihrer Suche nach einem geeignetem Ausbildungsplatz zu unterstützen, bietet die Agentur für Arbeit in Kooperation mit der Stadt Heidelberg, dem Rhein-Neckar-Kreis sowie der Handwerkskammer Mannheim-Rhein-Neckar-Odenwald und der IHK Rhein-Neckar noch bis Freitag, 9. Juli, eine "Last-Minute-Ausbildungswoche" an. Hier können sich Interessierte telefonisch und individuell bei der Wahl der richtigen Ausbildung beraten lassen oder erhalten Unterstützung bei der Suche nach einen passenden Ausbildungsbetrieb.

Ausbildungsberufe müssen dringend attraktiver beworben werden – findet nicht nur Karin Happes, Geschäftsführerin des Gesundheitsunternehmens adViva. Im Sanitäts-Center in der Eppelheimer Straße werden derzeit rund 20 Azubis ausgebildet – und die sind so vielfältig wie die verschiedenen Ausbildungsberufe: An der Werkbank steht mit Holger Hettwer ein Quereinsteiger, der im Alter von 48 Jahren nochmals eine Ausbildung begonnen hat. Unter seiner Leitung arbeiten Amer Al Atasi, der vor sechs Jahren aus Syrien nach Deutschland kam, und Ajdina Otovic, die vergangene Woche erfolgreich ihre Gesellenprüfung zur Mechanikerin für Orthopädie-Technik ablegte.

In der Ausbildung vermitteltes technisches und handwerkliches Know-how sei in der gewerblichen Wirtschaft sehr gefragt, bekräftigt auch Marc Massoth, Leiter des städtischen Amtes für Wirtschaftsförderung und Wissenschaft beim Besuch vor Ort. Und schließlich könne man sich während seiner Berufslaufbahn immer noch weiterqualifizieren, etwa einen Meister machen, berufsbegleitend Studieren oder den Schritt in die Selbstständigkeit wagen, betont Happes. Auch Bürgermeisterin Jansen schließt sich an und bekräftigt, dass Ausbildungen keinesfalls zweiter Klasse seien, sondern einfach andere Arbeitswege.