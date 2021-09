Heidelberg. (pol/mare) In der Bergheimer Straße hat sich nach dem Morgen auch am Donnerstagnachmittag ein Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilt, ist die Straße in Richtung Czernyring aktuell gesperrt.

In Höhe der Thibautstraße ist der Fahrer eines VW-Passat gegen 16.30 Uhr mit einem Motorradfahrer kollidiert. Das Bike wurde noch gegen mindestens drei parkende Autos geschleudert.

Der Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Der Straßenbahnverkehr ist in beide Richtungen unterbrochen, die Bergheimer Straße in Richtung Stadtauswärts gesperrt.

Update: Donnerstag, 23. September 2021, 17.15 Uhr

Heidelberg. (pri/jasch) Am Donnerstag um kurz nach 9 Uhr ist es in der Bergheimer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Kleintransporter gekommen.

Nach Angaben der Polizei wollte der 55-jährige Fahrer des Transporters in Höhe der Kirchstraße in Richtung Bismarckplatz nach links abbiegen. Beim Passieren des Gleisbereichs übersah er die Straßenbahn. Beim Zusammenprall zog sich der 55-Jährige leichte Prellungen zu.

Während die Bahn ins Depot gefahren werden konnte, musste das Fahrzeug abgeschleppt werden. Die Fahrbahn in Richtung Bismarckplatz war für rund eine Stunde bis kurz nach 10 Uhr gesperrt.

Es entstand Sachschaden in Höhe von 20.000 Euro. Der Straßenbahnverkehr war während der Unfallaufnahme unterbrochen.

Update: Donnerstag, 23. September 2021, 15.50 Uhr