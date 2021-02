Heidelberg. (pol/make) In Kirchheim ist am Donnerstag ein unter Drogen stehender 19-Jähriger mit einem BMW und überhöhter Geschwindigkeit um 9.30 Uhr in der Pleikartsförster Straße unterwegs gewesen. Laut Polizeiangaben stieß er an der Einmündung Schwarzwaldstraße mit einer von rechts kommenden 70-jährigen Fahrerin eines VW-Polo zusammen.

Beide Unfallbeteiligte blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 15.000 Euro, der VW musste abgeschleppt werden. Ein Test beim Unfallverursacher verlief positiv auf THC, ihm wurde auf bei der Verkehrspolizei durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen.