Heidelberg. (roh) Ist für Menschen ohne festen Wohnsitz in Deutschland ein Corona-Schnelltest umsonst oder kostenpflichtig? Mit dieser Frage wandte sich ein RNZ-Leser an die Redaktion. Denn ein Aspilos-Testzentrum hatte französische Freunde des Lesers aufgefordert, für den Schnelltest jeweils 15 Euro zu zahlen. Andere Testzentren hingegen hätten die beiden kostenlos getestet. Der Leser fragt sich: Wie ist die Angelegenheit geregelt?

Lovis Stricker, Co-Geschäftsführer von Aspilos, bestätigt gegenüber der RNZ, dass sein Unternehmen nicht-deutsche Testwillige gelegentlich zur Kasse bittet – jedoch abhängig davon, ob diese ihren Wohnsitz in Deutschland haben oder nicht. Wer mit dem Personalausweis, einer Meldebescheinigung oder Visitenkarte glaubhaft machen kann, dass er in Deutschland ansässig ist, kann sich kostenlos testen lassen. So ist es Stricker zufolge in der Corona-Testverordnung vom März 2021 geregelt.

Dort steht in Paragraf 6, dass testwillige Personen ohne Symptome Anspruch auf Testung haben, wenn sie ihren Wohnsitz in Deutschland haben oder sich gewöhnlich hier aufhalten. In der Testverordnung vom September 2021 ist diese Angabe jedoch nicht mehr enthalten. Deshalb sei nicht ganz klar, ob die zuvor getroffene Regelung noch gelte oder nicht. "Wir gehen jedoch davon aus, dass Tests für Besucher aus dem Ausland kostenpflichtig sind", sagt Stricker. Im Dezember 2021 gab es ihm zufolge 300 Testwillige, die deshalb einen Test bezahlten.