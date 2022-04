Heidelberg-Kirchheim. (pol/rl) Am frühen Montagmorgen machten sich im Renettenweg kurz nach 4 Uhr drei Männer an einem geparkten Auto zu schaffen. Bevor die von einem Zeugen verständigte Polizei eintraf, flüchteten die Täter in Richtung Weinbirnenweg.

Es stellte sich heraus, dass die Täter Münzgeld aus der Mittelkonsole des Wagens Autos entwendet hatten. Bei der anschließenden Fahndung fanden die Beamten einen der Täter: Er saß auf dem Boden in einem Gebüsch und versuchte augenscheinlich, sich zu verstecken. Er hatte auch das gestohlene Münzgeld noch dabei.

Der Mann sieht nun einem Strafverfahren wegen Diebstahls entgegen. Die Ermittlungen zu den beiden weiteren Tätern dauern zum Berichtszeitpunkt an.