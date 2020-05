Von Marion Gottlob

Heidelberg. In der Coronakrise helfen Menschen gerne anderen, obwohl sie selbst vielleicht erst einmal in Not geraten sind. Zu ihnen gehört Evelyn Mottner vom Maßatelier am Theater. Erst vor zwei Jahren hat sie sich ihren Traum erfüllt und in der Plöck ein eigenes Atelier gegründet. "Meine Auftragsbücher waren gefüllt", sagt sie.

Infolge der Corona-Pandemie kam eine Absage nach der anderen. So entschied Mottner, Masken nach einem eigenen Entwurf zu nähen. "Daraufhin habe ich einen Auftrag nach dem anderen erhalten. Ich bin so dankbar, dass ich nun jede elfte selbst genähte Maske für die ehemals obdachlosen Bewohner des Talhofs in Schriesheim nähen werde."

Mottner fertigt ihre "Schnäuzchen"-Masken – im Gegensatz zu Masken mit Fältchen – aus vorgewaschener Baumwolle. Der Stoff wird doppelt gearbeitet mit einer geöffneten Innentasche, um einen Filter einzulegen. "Mein Modell wurde noch optimiert und ist dank der ergonomischen Form gut für Brillenträger geeignet." Bunt gemusterte Gewebe und unifarbene Baumwollstoffe sorgen für einen Unterschied zu den Masken, die man aus dem Krankenhaus kennt.

Evelyn Mottner ist auf der Schwäbischen Alb aufgewachsen. Mit zwölf Jahren schon nähte sie eine Blümchen-Bluse nach einem eigenen Entwurf. Später nähte sie auf der Pfaff-Nähmaschine der Mutter, dann schenkte die Großmutter ihre eine eigene. Ihre Ausbildung zur Herren-Schneiderin absolvierte sie in der Nähe von Ravensburg. Später bewarb sie sich an der angesehenen Meisterschule für Mode in München. Aus 120 Bewerbungen wurden 27 Frauen ausgewählt. "Ich hab’s gepackt", so Mottner, "die Jahre zählten zu den schönsten meines Lebens."

Im Jahr 2018 eröffnete sie ihr eigenes Atelier. Rasch hatte sie Kundschaft nicht nur aus Heidelberg und Umgebung, sondern aus ganz Deutschland. Sie nähte zum Beispiel das schicke Kleid und den passenden Anzug für Hochzeiten, für den Theaterbesuch, den Heidelberger Frühling oder den Abi-Ball. Mit der Coronakrise kam die Flaute. Auch Kunden aus Hannover oder anderen Städten konnten nicht mehr zur Anprobe anreisen, das war zu gefährlich.

"Ich habe zwei Tage lang den Kopf in den Sand gesteckt und nachgedacht", sagt Mottner. Ihr Lebensgefährte gab ihr den Rat, Masken zu nähen. Zunächst lehnte sie ein wenig entrüstet ab: "Ich bin Modemeisterin." Doch dann erkannte sie die Chance in dem Vorschlag und hatte erneut Erfolg: Einige Firmen und Einrichtungen vergaben gerne Aufträge an das Ein-Frau-Unternehmen aus der Region.

Für diese Solidarität empfindet Mottner eine tiefe Dankbarkeit: "Deshalb habe ich mich entschlossen, dass ich jede elfte Maske spenden möchte." Sie hat sich für den Talhof der Evangelischen Stadtmission Heidelberg entschieden. Die Schriesheimer Einrichtung hat Plätze für fast 50 obdachlose Frauen und Männer. Auch sie müssen, wie jeder andere, Masken in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr tragen.

Leiter Günther Förster freut sich: Zwar hat die Hauswirtschaftsabteilung Masken für die Bewohner genäht. Doch eine einzige Maske reicht nicht aus. "Man muss die Masken wechseln und waschen", sagt er. "So eine Spende ist für uns ein Geschenk und ein Segen."