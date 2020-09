Heidelberg. (RNZ) Freiwillige schaffen wieder was – und zwar am Samstag, 19. September, in der ganzen Metropolregion. Beim siebten Freiwilligentag kann man sich in vielfältiger Weise und in den unterschiedlichsten Projekten einen Tag lang engagieren. Auch in Heidelberg werden noch Helfer gesucht.

Beim Barcamp, einer sogenannten Unkonferenz unter dem Motto "Menschen. Ideen. Begegnen.", machen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gemeinsam das Programm und werden so zu "Teilgebern und Teilgeberinnen". Am 19. und 20. September treffen sich online Menschen verschiedener Generationen, Herkunft und Professionen, um sich auszutauschen, Neues zu entdecken und sich mit Gleichgesinnten zu verbinden. Das Barcamp ist thematisch offen, das heißt: Alle Teilnehmenden können Beiträge zu "ihrem" Thema anbieten. Welcher Vortrag, Workshop und welche Gesprächsrunde stattfinden, bestimmt das Publikum. Die Veranstaltung ist auch für Kinder und Jugendliche geeignet.

Da das Barcamp im Internet stattfinden wird, werden noch Menschen gesucht, die bei der Betreuung der Videokonferenzräume ihre Unterstützung anbieten können. Vorab gibt es eine Einführung in die Benutzung der Software und in die Betreuung der Räume, in denen beispielsweise eine An- und Abmoderation sowie technische Unterstützung zu Beginn oder während der sogenannten Sessions benötigt wird. Veranstaltet wird das Barcamp vom gemeinnützigen Verein Bildungskultur Rhein-Neckar in Kooperation mit der Metropolregion Rhein-Neckar und der Pädagogischen Hochschule Heidelberg.

Infos und Anmeldung hier