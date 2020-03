Auch die Haltestelle Burgstraße wird beim Ausbau der Dossenheimer Landstraße auf den neuesten Stand gebracht werden, was die Bauvorschriften betrifft. Foto: kaz

Von Karin Katzenberger-Ruf

Heidelberg. Welche Auswirkungen hat der geplante Umbau der Dossenheimer Landstraße auf die Umwelt? Das war Thema einer öffentlichen sogenannten "Scoping-Sitzung" im Rathaus. Sie ist dem Planfeststellungsverfahren samt Umweltverträglichkeitsprüfung vorgeschaltet. Antragsteller und Genehmigungsbehörde tauschen sich nochmals über das Bauprojekt aus, ehe es in die Vorbereitungsphase geht.

Da es zur Dossenheimer Landstraße schon einige gut besuchte Informationsveranstaltungen gab, hielt sich das öffentliche Interesse im großen Sitzungssaal mit gerade mal einer Handvoll Anwesender in Grenzen. Eine Besucherin aus Leutershausen wollte eigentlich nur wissen, ob die OEG während des Umbaus weiterhin nach Heidelberg und zurück fährt oder ob sie zwischendurch in den Bus umsteigen muss. Die Antwort seitens der RNV: Einen Schienenersatzverkehr wird es während der zweijährigen Bauzeit nicht geben, die Straßenbahnlinien 23 und 24 werden aber am Hans-Thoma-Platz beginnen und enden, weil nur ein Gleis zur Verfügung stehe.

An der rund 900 Meter langen Strecke der Dossenheimer Landstraße sollen nicht nur die Gleise erneuert, sondern auch die Haltestellen Biethstraße und Burgstraße auf den neuesten Stand gebracht und behindertengerecht ausgebaut werden, wie RNV-Projektleiter Jens Wilkes erläuterte. Eine zusätzliche Fußgängerquerung soll auf Höhe der Einmündung Burgstraße kommen, allerdings nur in Form einer Verkehrsinsel in der Mitte der Fahrbahn. Die Autos werden teilweise hinter der Straßenbahn herfahren müssen.

Laut Wilkes werden auch der ruhende Verkehr und das Angebot für die Radfahrer "neu sortiert". In der Vergangenheit haben besonders die Einzelhandels- und Handwerksbetriebe entlang der Dossenheimer Landstraße den Wegfall zahlreicher Parkplätze bedauert und als Ausgleich zumindest genügend Ladezonen eingefordert. Doch Wilkes sprach in diesem Zusammenhang von planerischen Einschränkungen wegen zahlreicher Haus- und Hofzufahrten.

Damit die Straßenbahn nicht wegen dichten Verkehrs zu viele Verlustzeiten einfährt, will die RNV den Autoverkehr aus den Seitenstraßen minimieren. Die Alexander-Collin-Straße wird daher mit einem Wendehammer dichtgemacht, und auch die Ausfahrt aus der Johann-Fischer-Straße soll erschwert werden.

Als Vertreterin der Plan A GmbH stellte Andrea Wunderlich die umweltrelevanten Maßnahmen vor. Demnach wird die Lärmschutzwand in Höhe der Haltestelle Burgstraße versetzt und müssen dort deshalb 14 Bäume gefällt werden. Insgesamt fallen beim Umbau der Dossenheimer Landstraße nach ihrer Darstellung rund 370 Quadratmeter Grünfläche weg, und trotz der Neupflanzung von zehn Bäumen entlang der Straße ergibt sich eine "Negativ-Bilanz". Ausgleichsmaßnahmen wie etwa die Ableitung von Niederschlagswasser oder der Bau von Reptilienschutzzäunen in Höhe der Haltestelle Burgstraße seien Thema bei einer Ortsbegehung Mitte/Ende März, sagte Wunderlich. Außerdem werde es Erhebungen zu bau- und betriebsbedingten Belastungen für die menschliche Gesundheit geben, also zu Lärm, Erschütterungen oder Staubaufkommen.

Laut Alexander Thewalt, Leiter des Amtes für Verkehrsmanagement, werden die auf zwei Jahre terminierten Bauarbeiten nicht vor 2023 beginnen. Geplant sind zwei Abschnitte, verbunden mit einer großräumigen Umleitung über die A 5 für Fahrzeuge aus dem Norden. Der Süd-Nord-Verkehr soll dagegen durch den Stadtteil geleitet werden. Er wird voraussichtlich in der Trübnerstraße zu einer erhöhten Verkehrsbelastung führen.