Von Holger Buchwald

Heidelberg. Trotz der geschätzten Mehrkosten von 10,9 Millionen Euro geht die Sanierung der Stadthalle in hohem Tempo weiter. "Aktuell laufen die Bohrungen auf dem Montpellierplatz, im Inneren des Gebäudes brechen wir Schritt für Schritt alte Bausubstanz ab", berichtete Projektleiter Sebastian Streckel von der Gesellschaft für Grund- und Hausbesitz (GGH) nun im Haupt- und Finanzausschuss. Die GGH ist im Auftrag der Theater- und Orchesterstiftung als Generalunternehmen für den Umbau verantwortlich. Die Arbeiten für die unterirdische Technikzentrale laufen laut Streckel schneller als gedacht.

Vor allem war Streckel aber im Ausschuss, um die Stadträte über die Preisexplosion zu informieren. Beim Grundsatzbeschluss im Sommer 2018 war noch von 20 Millionen Euro die Rede, ein Jahr später waren es bereits 32,9 Millionen. Und nach den aktuellen Schätzungen wird es noch einmal um ein Drittel teurer. Das Projekt Stadthalle sei kein Einzelfall, betont Streckel: "Wir erleben diese Baupreissteigerungen in allen Bereichen." Nun gehe es darum, möglichst viele der anstehenden Arbeiten an Baufirmen zu vergeben. Das Ziel sei, in den nächsten Wochen einen "Vergabestatus" von 75 Prozent zu erreichen. Streckel: "Damit erreichen wir eine Kostenstabilität und kommen in ruhigeres Fahrwasser."

Die Verwaltung soll den Stadträten nun eine vollständige Aufstellung der bisherigen und zukünftigen Kosten vorlegen – und zwar bereits in den nächsten Sitzungen der Fachausschüsse im Mai. Dieser Antrag der Grünen wurde mit großer Mehrheit angenommen. Danach wird der Haupt- und Finanzausschuss auch über die Mehrkosten entscheiden müssen.

Die bisherigen 32,9 Millionen Euro werden in vollem Umfang von Wolfgang Marguerre und seinem Unternehmen Octapharma gedeckt. 90 Prozent der Spenden stammen aus seinem Privatvermögen. "Wir sind sehr, sehr dankbar dafür", sagte Oberbürgermeister Eckart Würzner. Ohne das finanzielle Engagement Marguerres sei das Projekt Stadthallensanierung für die Stadt nicht zu stemmen. Und Würzner stellte sogar noch weitere Spenden in Aussicht: "Herr Marguerre hat mit seinem Rechtsanwalt mir gegenüber schon geäußert, dass er diesem Projekt zugewandt bleibt, und dass er über weitere Zuwendungen nachdenkt."

Nach aktuellem Stand müsste aber die Stadt entweder das Kapital der Theater- und Orchesterstiftung erhöhen oder diese mit Genehmigung des Regierungspräsidiums einen Kredit aufnehmen. "Wir haben kein Füllhorn, das wir ausschütten können", warnte Grünen-Fraktionschef Derek Cofie-Nunoo. Larissa Winter-Horn ("Heidelberger") erinnerte daran, dass ihre Fraktion von Beginn an vor dem ehrgeizigen Projekt mit unterirdischer Technikzentrale und Hubpodien im großen Saal gewarnt habe. Klar zu dem Konzept von Architekt Felix Waechter bekannte sich aber SPD-Fraktionschefin Anke Schuster: "Das ist eine Chance, ein großartiges Kultur- und Konzerthaus zu bekommen." Jetzt das Projekt zu stoppen, mache es nicht günstiger. CDU-Fraktionschef Jan Gradel sagte: "Wir sind an einem ,point of no return’." Bis zum nächsten Ausschuss will Würzner nun das Gespräch mit Marguerre suchen: "Das spielt hier eine zentrale Rolle." Dann soll auch eine detaillierte Kostenkalkulation vorliegen.