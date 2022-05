Auf dem Marktplatz feiern Gewerkschaften und Parteien den 1. Mai am Sonntag erstmals wieder so wie vor der Pandemie: in Präsenz. 2020 hatte die Veranstaltung nur virtuell stattfinden können, 2021 musste der Demonstrationszug ausfallen. Foto: Philipp Rothe

Von Lennart Schiek

Heidelberg. Trotz wenig frühlingshafter 13 Grad fanden sich am Sonntagmorgen etwa 250 Menschen am Krahnenplatz in der Altstadt ein. Ab 10.30 Uhr startete hier die alljährliche Veranstaltung des Deutschen Gewerkschaftsbundes zum "Tag der Arbeit". Der Himmel war bedeckt und es sah fast nach Regen aus, als sich der 150 Meter lange Zug in Bewegung setzte, um über Lauerstraße, Neckarstaden und Steingasse auf den Marktplatz zuzusteuern. Hier war eine Redebühne aufgebaut, Bratwurst-, Bier und Kuchenstände sorgten für das kulinarische Wohl. Dass ein Demonstrationszug überhaupt stattfinden konnte, war nicht selbstverständlich: Im Pandemiejahr 2021 war lediglich die Kundgebung auf dem Marktplatz möglich gewesen. Im Jahr zuvor war die Präsenzveranstaltung sogar ganz ausgefallen; man hatte sich virtuell treffen müssen.

Bei alledem ging es dem Gewerkschaftsbund in diesem Jahr um die Gestaltung der Zukunft, darum, ein Zeichen für eine "demokratische, gerechte und solidarische Gesellschaft" zu setzen. Auch die Kundgebung zum 1. Mai fand allerdings im Schatten der Geschehnisse in der Ukraine statt, wie DGB-Kreisverbandsvorsitzender Mirko Geiger in seinem Grußwort hervorhob. "Gute Arbeit", so der SPD-Politiker, "ist untrennbar mit dem Frieden verbunden." Im Namen des DGB versichert er den betroffenen Ukrainern, aber auch oppositionellen Kräften in Russland und Belarus "uneingeschränkte Solidarität".

Gleichzeitig sprach Geiger sich gegen Waffenexporte in Konfliktregionen aus, auch im Angesicht der aktuellen Situation: Nun sei die Zeit der Politik – "und nicht die Zeit der selbsternannten Generäle". Monica Stein, Landesvorsitzende der Gewerkschaft für Erziehung und Wissenschaft in Baden-Württemberg, die als Hauptrednerin am Marktplatz sprach, stellte dazu fest: "Der Angriffskrieg Russlands stellt pazifistische Grundüberzeugungen mehr denn je auf den Prüfstand." Dies führe auch in den Gewerkschaften zu Meinungsverschiedenheiten. Gerade in Krisenzeiten müsse sich aber eine offene Diskussionskultur bewähren.

Auf Steins Agenda stand daneben auch das Thema Inflation: "Die Geldentwertung trifft uns alle", betonte sie, "besonders Geringverdiener und alle, die sich immer noch mit den Pandemiefolgen herumschlagen." Die Aufgabe der Gewerkschaften sieht Stein darin, auf die Preissteigerungen mit neuen Tarifverhandlungen zu reagieren. Lothar Binding, Bundesvorsitzender der Arbeitsgemeinschaft SPD 60plus, ergänzt: "Tariferhöhungen sind richtig, aber nicht alles. Man muss alle Leidtragenden entlasten, nicht nur Arbeitnehmer." Dies sei am ehesten über Umverteilungsmaßnahmen erreichbar, etwa durch Sonderabgaben für Unternehmen, die vom Krieg und der Pandemie profitieren. Binding vertrat Heidelberg von 1998 bis 2021 als Bundestagsabgeordneter.

Ähnlich äußerte sich auch die baden-württembergische Wissenschaftsministerin Theresia Bauer, die bei der Oberbürgermeisterwahl im November 2022 Amtsinhaber Eckart Würzner herausfordern will: "Soziale Wohltaten darf man nicht in die Fläche streuen. Sie müssen dort ankommen, wo sie gebraucht werden."

In Sachen Lautstärke lieferten sich die Redner einen Wettbewerb mit den Zuschauern des Halbmarathons. Nach 19 Kilometern bogen die Läufer am Marktplatz auf die Zielgerade der Laufstrecke ein. Der Halbmarathon war kurzfristig vom 24. April auf den 1. Mai verschoben worden. So mussten beide Großveranstaltungen parallel stattfinden. "Es ist schade, dass hierfür keine bessere Lösung gefunden wurde", bedauerte Mirko Geiger. Wegen des Halbmarathons hatte der Demonstrationszug von der ursprünglich geplanten Route über die Hauptstraße auf die Strecke am Neckar ausweichen müssen.