Von Philomena Meyer

Heidelberg. Es ist ein stetiges Kommen und Gehen in der "HNO-Praxis am Neckar" von Dr. Horn und Dr. Choudhry: Mit einer nächtlichen Impfaktion lockte diese am Montag bis Mitternacht zahlreiche Menschen in die Praxis. Die Ärzte reagierten damit auf den aktuell großen Bedarf an Impfungen. "Die Impfangebote müssen jetzt flexibel und auch für Berufstätige gut wahrnehmbar sein", erklärt Praxisinhaber Andreas Horn. Das Angebot kommt gut an – die 620 Termine für die langen Impfnächte waren innerhalb von sieben Stunden ausgebucht. Weitere 500 Termine für Mitte Dezember gingen in nur einer Stunde weg.

Trotz des großen Ansturms bei der Aktion wird deutlich, dass unter den vielen Impfwilligen kaum Menschen sind, die sich zu einer Erstimpfung entschieden haben. Am Ende des Abends steht fest, dass nur vier von insgesamt 308 Menschen sich zum ersten Mal haben impfen lassen. "Ich verstehe, warum manche Menschen länger gebraucht haben, sich von der Impfung zu überzeugen – es ist immerhin der größte Feldversuch der Menschheit", sagt Horn. Und natürlich gebe es auch seltene Nebenwirkungen. "Aber mittlerweile haben wir sehr gute Daten, die zeigen, dass der Impfstoff wirklich sehr sicher ist", betont er.

Warum sich Menschen jetzt nicht impfen lassen, kann der Hals-Nasen-Ohren-Arzt nicht verstehen: "Sie spielen nicht nur mit ihrer eigenen Gesundheit, sondern auch mit der Gesundheit anderer."

Unter den Impfwilligen ist Sophie Mohr, die nach fünf Monaten ihre Booster-Impfung bekommen hat. Die Medizinstudentin wird bald mit ihrem Blockpraktikum beginnen und dadurch Patientenkontakt haben. In der Uni könne man die Kontakte nur schwer einschränken. Sie sagt: "Sicher ist sicher", zumal die Impfung ohne Booster nicht mehr vor einer Infektion schütze. Auch Leah Gürlich ist für ihre Booster-Impfung da und war schon bei ihrer Erstimpfung sehr überzeugt: "Es geht um etwas Gesellschaftliches und da müssen wir alle einfach durch, weil wir die Pandemie nur so bekämpfen können."

Für Reinhold Hartig stand immer fest, dass er sich impfen lässt: "Warum nehme ich Aspirin, wenn ich Kopfweh habe?", antwortet er auf die Frage, warum er sich für die Booster-Impfung entschieden habe. Eine Frau möchte nicht namentlich genannt werden, sie sagt aber gegenüber der RNZ, dass sie geschockt sei, wie schwer es erneut ist, einen Impftermin zu bekommen. Sie sei extra von außerhalb gekommen, denn selbst ihr Hausarzt habe nicht die Kapazität, sie zu impfen. Aufgrund ihrer Krebsdiagnose habe sie einen anderen Umgang mit ihrer eigenen Gesundheit, und auch mit der ihrer Mitmenschen. "Ich rudere mit Krebspatienten und finde, ich habe den anderen im Boot gegenüber die Verantwortung, mich boostern zu lassen."

In der HNO-Praxis ringen alle mit ihren Kräften: Mittlerweile helfen Medizinstudierende aus, denn das Personal ist am Limit. Die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn beschlossene Rationierung von Biontech-Impfstoffen kann Horn nicht nachvollziehen. "Es gibt nichts Schlimmeres als eine Praxis, die mehrere Impfstoffe koordinieren muss. Die Dosierungen sind anders – das verkompliziert unnötig die Impfaktionen und kostet Zeit." Der Mediziner ist der Überzeugung, dass es nur zwei Wege aus der Pandemie gibt: die Impfung oder den harten Lockdown. Impfverweigerer hat Horn "wirklich satt". Es gebe genügend Impfangebote, auch wenn es nicht immer der Wunschzeitpunkt ist. Die Menschen, die kommen, seien unglaublich dankbar für das Angebot. "Dann", sagt Horn "weiß ich wieder, wofür ich arbeite."

Info: In der HNO-Praxis wird täglich geimpft. Termine in Neuenheim, Uferstraße 8a, kann man unter Telefon 06221 / 77330709 vereinbaren. Für den Standort in der Bahnstadt, Rudolf-Diesel-Straße 9–11 gibt es Termine unter www.hno-hd.de/termin-vereinbaren