Von Ute Teubner

Heidelberg. Wenn sie an ihre Kindheit denkt, fällt ihr Weihnachten ein. Nein, "normal", so wie in anderen Familien, sei das nie gewesen. Eine wirklich "stille Nacht" gab es zu Hause in Bretten nicht. Stattdessen Geigenspiel und Gesang. Optional auch Klavier oder Orgel. Musik, aber eben auch Verpflichtung. "Festtage habe ich immer in kalten Kirchen verbracht", erinnert sich Isabel Steinbach heute noch mit gemischten Gefühlen.

Die zurückhaltende Frau mit den dunkelbraun gewellten Haaren ist trotzdem Violinistin geworden. Und wenn sie mit ihren zierlichen 1,65 Metern auf der großen Bühne steht, so wächst sie über sich hinaus. Diese Präsenz, die sie dann ausstrahlt, ist außergewöhnlich. Mitreißend, ansteckend ist sie, diese Liebe zur Musik, die wachsen und sich entfalten konnte.

Vielleicht weil es da auch noch ganz andere Kindheitserinnerungen gibt: die an die abgehängte Höhle unterm heimischen Flügel beispielsweise. Dort konnte Isabel, die jüngste von drei Schwestern, ganz Kind sein, während die 15 Jahre ältere Daniela – sie wurde später Pianistin – stundenlang übte. "Da habe ich dann gespielt und mich sehr wohl gefühlt mit der Musik um mich herum." Ein Gefühl, das sich festsetzen konnte. Reicht das, um Profimusikerin zu werden?

"Ich bin da so reingewachsen", meint die Geigerin. Hausmusik gab es jedoch selten: "Zusammen haben wir ungern musiziert, da flogen sonst die Fetzen!" Vater Gerhard, studierter Kirchenmusiker, war Kantor und Katechet, übernahm Orgeldienste und erteilte Religionsunterricht. Dass er seinen Töchtern mehr als nur die Grundlagen der Musiktheorie beibrachte und sie regelmäßig mit auf Konzerte nahm, verstand sich von selbst. Auch Mutter Gisela war musikalisch aktiv, als Organistin. Die beiden Schwestern bereiteten sich bereits im Alter von 14 Jahren als Jungstudentinnen auf ein späteres Musikstudium vor – da schien auch der Werdegang der jüngsten vorgezeichnet.

Die war kaum sechs Jahre alt, als sie mit Klavier und Geige anfing. Bis ins Jugendalter hinein spielte sie beide Instrumente, konnte sich für keines endgültig entscheiden. "Ich liebe die Klaviermusik und gehe auch heute immer noch zur Entspannung ans Klavier", sagt die erfolgreiche Violinistin. Bereits in jungen Jahren war sie regelmäßig Preisträgerin verschiedener Wettbewerbe. Mit 14 stand Isabel Steinbach schließlich erstmals als Solistin mit Orchester auf der Bühne – die Entscheidung war gefallen, die Geige fortan das Instrument der Wahl.

Was das Üben anbelangt, scheint sich eine spätere Profigeigerin nicht gravierend von anderen Musikschülern zu unterscheiden: "Ich habe nicht gerne geübt und immer nur das Minimum gemacht", gibt die Violinistin zu. Über die "geforderte gewisse Leistung" sei sie im Grunde nie hinausgegangen. Das Verhältnis zur Geige – die 43-Jährige beschreibt es als "teilweise durchaus ambivalent". "Fürs regelmäßige Üben braucht es viel Unterstützung vom Elternhaus, es muss dazugehören wie das Zähneputzen", weiß die Berufsmusikerin heute, die seit ihrem 17. Lebensjahr durchgehend als Lehrerin tätig ist. Aber noch etwas ist ausschlaggebend: Man muss das Glück haben, auf die richtigen Menschen zu treffen.

Isabel Steinbach hatte solche Mentoren, die ihr die entscheidenden Impulse gaben. Ihren Lehrer Michael Wieck etwa, lange Jahre Erster Konzertmeister des Stuttgarter Kammerorchesters sowie ein entfernter Verwandter Clara Schumanns. "Er hat mir die Liebe zur Musik vermittelt", sagt die Geigerin. Alfred Csammer motivierte sie zum Musikstudium. An der Hochschule für Musik Rheinland-Pfalz in Mainz studierte Isabel Steinbach bei dem Geigenvirtuosen und Komponisten Violine; als zweites Hauptfach kamen im Anschluss noch Komposition und Musiktheorie hinzu. Beide Studiengänge schloss sie mit Bestnote ab. Und wenn es nicht die Musik geworden wäre? Geologie, ja, das hätte vielleicht auch was sein können.

Noch einen wichtigen Einfluss will die Violinistin nicht unerwähnt lassen: den ihres langjährigen Klavierpartners Pervez Mody. "Im Dialog mit ihm habe ich musikalisch das meiste gelernt." Im kommenden Jahr kann das "Duo Appassionata" auf eine 20-jährige fruchtbare Zusammenarbeit zurückblicken, von der nicht zuletzt auch zahlreiche CD-Einspielungen mit klassischem und romantischem Repertoire von Beethoven bis hin zu Brahms und Grieg Zeugnis ablegen.

Engagements als Solistin, Ensemble- und Orchestermusikerin im In- und Ausland gehören fest zur beruflichen Agenda der Geigerin, die sich neben der Klassik auch dem Jazz gewidmet hat. Konzerttermine vereinbaren und Proben organisieren, Auftritte absolvieren und Schüler unterrichten – da kommt schnell eine wöchentliche Arbeitszeit zusammen, die ganz erheblich über dem allgemeinen Durchschnitt liegt.

Seit vergangenem Jahr ist Isabel Steinbachs Terminkalender – so wie der ihrer Berufskolleginnen und -kollegen – nicht mehr ganz so voll. An die 50 Konzerte musste die Musikerin, die seit einigen Jahren in Heidelberg wohnt, pandemiebedingt absagen. Ein massiver Ausfall, der auch mithilfe gut gemeinter Förderprogramme wie dem von der Bundesregierung geschnürten "Neustart Kultur"-Rettungsprogramm nicht wirklich aufgefangen werden kann. "Das ist sehr viel Aufwand für die Antragsteller bei gleichzeitiger geringer Planungssicherheit." Die Gelder, so sagt sie, flössen zudem sehr kurzfristig. Dabei würden Kulturschaffende im Grunde doppelt bestraft: "Viele, die ausschließlich von der Musik leben, leben doch ohnehin schon in prekären Verhältnissen." Mittlerweile seien etliche Kollegen auf Hartz IV angewiesen oder hätten umgesattelt.

Isabel Steinbach selbst ist in der Corona-Zeit noch ein bisschen kreativer geworden. Vor allem ihre "Neuenheimer Gartenkonzerte" mit befreundeten Musikern kamen in den beiden Sommern gut an. Die Idee: Dem Publikum – in diesem Fall den Nachbarn in den angrenzenden Gärten und auf den Balkonen – etwas zu bieten und den Kollegen Hoffnung zu machen. Inzwischen laufen die Proben für Orchesterprojekte allmählich wieder an.

Und so ist es für die engagierte Geigerin in jedem Fall ein Glück, dass sie nicht nur Künstlerin, sondern auch Pädagogin ist – schließlich ist es der Schülerunterricht, der die eigene Unabhängigkeit sichert. Aber nicht nur das: Den Schülern möchte Isabel Steinbach das weitergeben, was sie für sich als großes Geschenk erlebt: "Ich möchte sie davon überzeugen, die Musik zu einem Teil ihres Lebens zu machen und ihr stets treu zu bleiben."