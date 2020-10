Wer hier an der Peterskirche aussteigt, nutzt in den allermeisten Fällen die Treppe direkt hinter der Haltestelle, um in die Innenstadt zu gelangen. Deshalb bezweifelt der Bezirksbeirat Altstadt, dass ein barrierefreier Ausbau hier sinnvoll wäre. Foto: Philipp Rothe

Von Maria Stumpf

Heidelberg-Altstadt. Braucht man wirklich eine barrierefreie Bushaltestelle, die man nur über eine Treppe oder eine steile Straße erreichen kann? Der Bezirksbeirat der Altstadt sagte nach langer Diskussion: Nein – und lehnte den barrierefreien Ausbau der Haltestelle Peterskirche in der Friedrich-Ebert-Anlage mehrheitlich ab. "Damit habe ich nicht gerechnet", so Martin Kragl, stellvertretender Leiter im Amt für Verkehrsmanagement, auf RNZ-Nachfrage.

Laut Beschlussvorlage ist die Stadt verpflichtet, den barrierefreien Zugang zum ÖPNV bis 2022 zu ermöglichen. Zeitgleich zum Ausbau der Haltestelle in Richtung Westen soll dort, "um Synergieeffekte zu nutzen, eine dringend notwendige Fahrbahnsanierung auf rund 130 Metern" stattfinden. Die Haltestelle soll zu einer 36-Meter-Doppelhaltestelle mit "komfortabler Ein- und Ausstiegssituation" und neuem Fahrgastunterstand ausgebaut werden, außerdem wird sie mit einem Blindenleitsystem ausgestattet. Die Gesamtkosten werden auf rund 400.000 Euro geschätzt.

Es war Bezirksbeirat Max Hirsch von den "Linken", der den Stein ins Rollen brachte. Er hinterfragte grundsätzlich die Finanzierung von Straßenbaumaßnahmen in "einer momentan schwierigen Haushaltslage" und forderte stattdessen mehr Unterstützung "zum Beispiel für die Kultur". Dem Rest des Gremiums schien zwar klar, dass Haushaltsposten nicht einfach für andere Zwecke getauscht werden können, trotzdem kam auch Unterstützung: "Natürlich entscheidet der Gemeinderat über solche Dinge und wir haben nur eine beratende Funktion. Aber es ist unsere Pflicht, aufzupassen, für was Geld ausgegeben wird", meinte Harald Nikolaus von den Grünen.

Der Kern der Kritik ging ohnehin in eine ganz andere Richtung: die schwierige topografische Lage der Haltestelle. Die Verbindung zur Altstadt ist wegen der historischen Treppe an der Peterskirche alles andere als barrierefrei. "Wie kommen die Menschen hin oder weg?", fragte Doris Hemler (Grüne). "Suchen die nicht geeignetere Haltestellen?" Der Weg in die Stadt mit Rollator, Kinderwagen oder Rollstuhl muss über die – steile – Grabengasse erfolgen oder entlang der Friedrich-Ebert-Anlage in die Plöck. "Ist denn gar nicht an das Treppenproblem gedacht worden?", warf Franz Bartholomé (Grüne) der Stadt "Planungslosigkeit" vor. Den Einwand der Verwaltung, dass die Auswahl der Haltestelle nach einer Prioritätenliste erfolgte, reichte den Bezirksbeiräten nicht.

Wie Petra Keuchel vom Amt für Verkehrsmanagement auf Anfrage der RNZ erklärte, wurde für diese Liste zum Beispiel die Höhe des Fahrgastaufkommens, der Standort besonderer Einrichtungen wie Schulen oder Arztpraxen in der Nähe, die Bedeutung der haltenden Buslinien sowie der Stellenwert als Verknüpfungshaltestelle berücksichtigt. "Wir haben an der Peterskirche rund 1500 Einsteiger, das ist viel." Außerdem führen vier Buslinien die Haltestelle an. "Peterskirche war nicht auf Platz eins der Liste, aber weit oben. Und wir schauen eben auch auf Wirtschaftlichkeit und nutzen die Synergieeffekte mit der notwendigen Straßenfahrbahnsanierung."

Info: Am Mittwoch, 14. Oktober, berät der Ausschuss für Klimaschutz, Umwelt und Mobilität über das Thema.