Von Maria Stumpf

Heidelberg. Das Pilotprojekt ist beendet, erste positive Erkenntnisse könnten zu weiteren Versuchen vor Schulen in der Stadt führen: Im Bezirksbeirat Wieblingen informierte Nico Rathmann, Mitarbeiter im Amt für Verkehrsmanagement, über die zeitlich begrenzte Probesperrung der Zufahrten zur Fröbelschule. Sie ist inzwischen beendet. Ziel der Aktion war es, die von Elterntaxis provozierten chaotischen Verkehrsverhältnisse vor der Schultür zu entschärfen. "Die Rückmeldungen waren eher positiv", resümierte Rathmann nun.

Das Pilotprojekt war im Vorfeld mit der Schule abgesprochen, die Eltern in Elternbriefen informiert worden. Vom 14. September bis 23. Oktober war die Anfahrt zur Fröbelschule mit dem Pkw zwischen 7.30 und 8.35 Uhr gesperrt. Ersatz-Haltestellen gab es in der Adlerstraße und im Dammweg. Bringzonen, in denen Eltern ihre Kinder aus dem Auto lassen können, entlasteten die unmittelbare Schulumgebung und sorgten für Bewegung und Sicherheit fürs Kind, war die Argumentation der Stadtverwaltung für die Probesperrung. Denn von den "Elterntaxi-Haltestellen" aus könnten die Kinder dann auf sicheren Wegen zur Schule laufen und eigene Erfahrungen sammeln. Die Stadt sei auch mit den Gewerbetreibenden vor Ort in Kontakt. "Der Bäcker meint, er könne mit den gesperrten Zeiten leben", so Rathmann. Etwas Gesprächsbedarf gebe es noch mit dem Geldinstitut in der Straße, da gerade um diese Zeit viel Kundenverkehr sei. Kritik habe es manchmal am zeitlichen Ablauf der Auf- und Abbauzeiten der Warnschranken und der Beschilderung der Parkzonen gegeben, räumte Rathmann ein: "Das kann besser laufen."

Eine weitere Erkenntnis sei, dass andere Pkw-Fahrer die ausgewiesene Eltern-Parkfläche ihrerseits für das Parken nutzten. "Es gibt bislang kein offizielles Straßenschild ,Elterntaxi-Parkplatz’ und wir haben uns mit der Beschilderung ,eingeschränktes Halteverbot’ geholfen. Das wurde ausgenutzt." Außerdem habe der Probelauf auch gezeigt, dass viele Eltern "leider oft da parken, wo sie gerade können und wollen" und sich der Verkehr etwas ins Umfeld verlagerte. Man müsse sich deshalb überlegen, wie man das Angebot einer festen Elterntaxi-Stelle attraktiv gestalten könne.

Der Vorschlag von Stadträtin Simone Schenk (FDP), sogenannte Drop-off-Zonen (deutsch: Abwerf-Zonen) doch nahe an der Schule einzurichten, stieß bei der Verwaltung auf wenig Gegenliebe. "Wir wollen es so schwierig wie möglich machen, mit dem Auto direkt vorzufahren," sagte Martin Kragl, stellvertretender Leiter im Amt für Verkehrsmanagement. Auch aus den Reihen der Bezirksbeiräte kam Zustimmung für das Pilotprojekt. "Super Aktion! Die Sperrung könnte ruhig so bleiben", meinte Christina Kreckel-Arslan (Grüne). Dafür gab es Beifall.