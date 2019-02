Rudaw Mahmud (v.r.) und ihr Lebensgefährte Necmi Ekici mit ihrem Anwalt Bernhard Stemmermann in den Räumen, in denen sie schon vor zehn Monaten eine Shisha-Bar eröffnen wollten. Foto: Rothe

Von Matthias Kehl

Heidelberg. Es ist kurz nach 13 Uhr, als Rudaw Mahmud und ihr Lebensgefährte Necmi Ekici am gestrigen Mittwoch in der Grünen Meile in der Bahnstadt ankommen. Die Sonne scheint über dem wolkenlosen Himmel auf das "Heidelberg Village". Doch Mahmud ist so gar nicht zum Strahlen zu Mute.

"Die Angst ist groß, den Schaden zu sehen", sagt die 22-Jährige, die in dem Gebäude schon im vergangen Sommer eine Shisha-Bar eröffnen wollte. Nach langem Streit um die Herrichtung des Rohbaus folgte die fristlose Kündigung durch die Hausverwaltung "Pro Scholare". Eine Räumungsklage seitens der Verwaltung blieb aus, die vor drei Monaten jedoch die Schlösser der Eingangstür austauschen ließ. Seither war Mahmud, deren Mobiliar sich ihren Angaben zufolge noch im Gebäude befand, der Zugang verwehrt. Sie klagte auf eine einstweilige Verfügung, um in die Räumlichkeiten zu kommen. Und bekam Recht.

Gestern um Punkt 13.30 Uhr erscheint wie angekündigt die Gerichtsvollzieherin samt Schlüssel vor der Eingangstür in der Grünen Meile. Als diese die Tür öffnet, lässt Mahmud ihren Blick durch den Raum schweifen: Aus Böden und Decken ragen Kabelenden, auf der einst als Bar angedachten Anrichte lagern sich fingerdicke Staubschichten ab. "Katastrophe", ist das erste Wort, das ihr über die Lippen kommt. "Alles ist verdreckt." Mehr als 100.000 Euro investierte die gelernte Gastronomin eigenen Angaben zufolge in das Gewerbe, das nun wie eine Ruine anmutet. Ihr Anwalt Bernhard Stemmermann, der sie zur Begehung begleitet, sagt: "Bevor meine Mandantin das Gewerbe zur Miete nutzen kann, muss der Vermieter in Vorleistung treten." Zumindest Strom müsse als Voraussetzung gegeben sein.

Das eigens angeschaffte Mobiliar suchen Stemmermann und seine Mandantin vergebens. Man spricht hier von einer "Kalten Räumung - ohne rechtliche Grundlage", so Stemmermann. Das Inventar samt 38 Wasserpfeifen sei aufgrund der ausbleibenden Einnahmen für "Pro Scholare" weggebracht und zur Zwangsversteigerung anberaumt worden. "Eine Frechheit", findet Mahmud, die dagegen vorgehen will.

Architekt Wolfgang Frey, der sich als Projektleiter der Frey-Gruppe für das Gebäude in der Grünen Meile verantwortlich zeichnet, dementiert die Anschuldigungen. "Die Mieterin hatte seit einem dreiviertel Jahr den Auftrag, einen Fachunternehmer für die Lüftung der Lounge zu beauftragen", so Frey. "Ohne Lüftung gibt es von der Baurechtsbehörde keine Freigabe." Das Problem sei Sache der Vermietung, reicht Frey die Verantwortung weiter. Zudem sei die Geschichte mit den verschwundenen Möbeln gelogen.

Mahmud, die für ihre Shisha-Bar einst zwei Jobs an den Nagel hing, will mit Anwalt Stemmermann weiter für ihr Recht kämpfen. Schon am kommenden Dienstag gibt es einen Termin beim Landgericht.