Viele bekannte Brotsorten und Brötchen verkauft Jean-Marc Mantei in seinem Stand am Alten Hallenbad. Foto: Philipp Rothe

Von Julia Lauer

Heidelberg. Die Bäckerei Mantei ist zurück in Heidelberg – kleiner als vorher und auf bio umgestellt, aber noch immer mit Schinderhannes-Brot und Vinschgauer Fladen, mit Baguette und Pain d’Or im Angebot. Hinter der Theke steht Jean-Marc Mantei, Enkel des Gründers. Mit seinem mobilen Verkaufsstand ist er nun abwechselnd in der Bahnstadt, der Weststadt und in Bergheim anzutreffen. Wer bei ihm einkauft, scheint sein Unternehmen zu kennen. "Schön, dass Sie wieder da sind", freut sich der ein oder andere seiner Kunden an diesem Nachmittag. "Sind Sie der richtige Mantei?", wollen andere von ihm wissen.

Die Geschichte der 1959 gegründeten Bäckerei Mantei schien besiegelt. Als Jean-Marc Mantei im August 2016 die Geschäftsführung von seinem Vater übernahm, war ein erstes Insolvenzverfahren überstanden, die wirtschaftliche Lage angespannt. "Ich war motiviert, konnte mir nicht vorstellen, zu schließen", erinnert er sich. Doch zwei Jahre später mussten die letzten zwölf verbliebenen Filialen den Betrieb einstellen, und auch die Backstube in der Eppelheimer Straße stand vor dem Aus: Die neue Grundstückseigentümerin Erhard & Stern plante, das Gebäude abreißen zu lassen: Heute steht dort ein Ärztehaus.

"Wir sind insolvent gegangen, weil uns in der Eppelheimer Straße gekündigt wurde und uns mit der Backstube der Standort fehlte: Ohne Produktion und Ware kam kein Geld rein", blickt Mantei zurück. Mit der Miete in der ein oder anderen Filiale sei man vielleicht mal ein oder zwei Monate zu spät dran gewesen, gibt er zu, aber die Gehälter der Mitarbeiter habe man immer pünktlich gezahlt. "Das war mir wichtig", beteuert er. Schulden waren ihm zufolge also nicht das Problem. Zu dem Zeitpunkt, als er die Backstube räumen musste, sei sein Unternehmen wirtschaftlich auf einem guten Weg gewesen – wenn auch erst seit Kurzem.

"Hätte ich an dem Standort mehr Zeit gehabt, hätte ich das Unternehmen auf solide Beine stellen und 120 Mitarbeiter halten können", gibt sich Mantei überzeugt. "Ein halbes Jahr war es gut gelaufen, aber das reichte nicht, um potenzielle Investoren zu gewinnen. Selbst die Insolvenzverwalter haben gesagt: Schade, dass wir die Bäckerei abwickeln müssen", erinnert er sich.

Damals, vor drei Jahren, war nicht gewiss, dass er je wieder in seinem Lehrberuf arbeiten würde – zumal sich auch seine Pläne, in Ladenburg zu backen, bald zerschlugen. Jean-Marc Mantei, selbst begeistert von digitalem Motorsport, machte sich auf neuem Terrain selbstständig. In Mannheim bot er simulierte Autorennen an, wer sie fahren wollte, nahm vor einem Monitor Platz – ein Franchise-Konzept, das er an der Go-Kart-Bahn anbot. "Doch als Corona kam, mussten wir schließen." Mantei heuerte daraufhin bei Aldi an, in Ziegelhausen sei er Nachwuchskraft für die Filialführung geworden, erzählt der Bäckermeister. Doch er blieb nur ein halbes Jahr. "Ich wollte wieder backen und selbstständig sein."Als sich die Möglichkeit bot, in Odenheim im Kraichgau eine Backstube zu mieten, fackelte er nicht lange – seit Januar ist er zurück im Brotgeschäft.

Heute hat er drei Mitarbeiter, zwei Bäcker und eine Verkäuferin im angeschlossenen Laden. Einen Kredit brauchte er nicht, die Familie habe ihn unterstützt, sagt er. 400 Kilogramm Teig am Tag verarbeitet die Bäckerei Mantei nun schon wieder täglich zu zwölf Sorten Brot und fünf Sorten Brötchen. Morgens um sieben geht es los, ab 12 Uhr fährt Mantei die Ware aus. "Es wird auch ein Geschäft in Heidelberg kommen", kündigt er an. "Weiter wachsen wollen wir aber nicht."

Für ihn scheinen die Dinge nach vielen Unwägbarkeiten ein gutes Ende zu nehmen. "Ich bin froh, nicht mehr so groß sein zu müssen", sagt Mantei. In der Bäckerei mit anzupacken und auch selbst zu verkaufen, bereite ihm Freude. "Ich bin happy, diesen Weg gegangen zu sein", erzählt er – nur zum digitalen Motorsport kommt er jetzt nicht mehr: Dazu fehlt ihm die Zeit.