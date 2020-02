Heidelberg. (pol/mün) Mit schweren Verletzungen wurde eine 24 Jahre alter Radfahrer am Mittwochfrüh in eine Klinik eingeliefert. Gegen 7.15 Uhr hatte ihm ein Autofahrer an der Einmündung der Hans-Bunte-Straße in die Henkel-Teroson-Straße die Vorfahrt genommen. Das teilt die Polizei mit.

Der 35 Jahre alte Autofahrer soll nicht auf die Verkehrsbeschilderung geachtet haben. Dann kam es zum zusammenprall mit dem Radler, der in Richtung Innenstadft unterwegs war.

Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle durch einen Notarzt wurde er mit einem Rettungswagen in eine Klinik gefahren.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten sich unter Telefon 0621/174-4140 beim Verkehrsdienst Heidelberg zu melden.