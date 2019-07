Heidelberg. (pol/van) Am Donnerstagmorgen gegen 7.30 Uhr ist es zu einem Unfall in der Bergheimer Straße gekommen. Wie die Polizei berichtet, soll ein Auto auf Höhe einer Tankstelle in Richtung Innenstadt in eine Straßenbahn gekracht sein. Offenbar hatte ihn sein Navi nach links in die Kirchstraße geschickt. Dabei soll er die Straßenbahn übersehen haben.

Die Schienen in Richtung Bismarckplatz waren für rund 45 Minuten blockiert.

Verletzte gab es keine. An dem Audi entstand Totalschaden, der Gesamtsachschaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro.

Die weiteren Unfallermittlungen hat das Polizeirevier Heidelberg-Mitte übernommen.