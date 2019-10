Heidelberg. (pol/mare) Eine 36-jährige Rollstuhlfahrerin ist am Montagnachmittag verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde sie von einem ein Auto erfasst.

Gegen 17.15 Uhr parkte das Auto an der Einmündung Forum/Im Emmertsgrund rückwärts aus. Dabei erfasste der Fahrer die Rollstuhlfahrerin. Er und mehrere anwesende Passanten trugen die Frau in eine nahe gelegene Arztpraxis. Von dort wurde sie vom gerufenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Über die Art und Schwere der Verletzungen oder ob eine stationäre Aufnahme nötig war, liegen der Polizei keine Infos vor. Die Ermittlungen dauern an.