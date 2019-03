Von Micha Hörnle

Heidelberg. Vor knapp vier Jahren berichtete die RNZ von mutmaßlich kriminellen Machenschaften rund um das Augustinum, einen evangelischen Sozialkonzern, der auch im Heidelberger Stadtteil Emmertsgrund ein Seniorenstift mit 320 Bewohnern und 120 Angestellten betreibt. Nun beginnt langsam die juristische Aufarbeitung des Skandals, der bundesweit für Schlagzeilen gesorgt hatte.

Zwischen 2010 und 2014 wurden 14 der insgesamt 23 Luxus-Altenheime, darunter auch das in Heidelberg (hier kostet ein Zimmer 1600 Euro aufwärts), an verschiedene Gesellschaften der norddeutschen Firma "Nordic Kontor" verkauft und danach wieder zurückgemietet. Insgesamt wurden 728 Millionen Euro hin- und herbewegt. Nach Angaben von Augustinum-Sprecher Matthias Steiner sollten durch den Immobiliendeal anstehende Zukunftsinvestitionen, beispielsweise in der Palliativarbeit oder in der Betreuung von Demenzkranken, finanziell gestemmt werden; die "Süddeutsche Zeitung" vermutete allerdings eher eine Aufhübschung der Bilanzen. Solch ein Vorgehen mag für ein christliches Unternehmen ungewöhnlich sein, aber in den neunziger Jahren verfuhren auch viele Kommunen nach dem "Sale and lease back"-Verfahren, um sich lästiger Kosten zu entledigen.

Beim Verkauf drehten der ehemalige Rechtsberater und Aufsichtsratsvorsitzende des Augustinum, Artur Maccari, - er ist mittlerweile verstorben - und der später entlassene kaufmännische Geschäftsführer Kurt Wilkin angeblich krumme Dinger, und zwar zusammen mit drei Vertretern von "Nordic Kontor": So sei der Wert der Immobilien bewusst zu niedrig angesetzt worden, um sie nach zehn Jahren auf eigene Rechnung mit hohen Gewinnen wieder verkaufen zu können; teilweise war dabei eine Schweizer Treuhandgesellschaft dazwischengeschaltet.

Offenbar versagten beim Augustinum zu dieser Zeit alle Kontrollinstanzen, ein späteres Gutachten rügte, der Aufsichtsrat sei Maccari "blind gefolgt". Alles flog im Frühjahr 2014 auf, als die Augustinum-Spitze ein anonymes Schreiben erhielt, wonach die Firma übel betrogen worden sei. Angeblich seien allein auf Maccaris Konten zehn Millionen Euro gelandet, der enge Vertraute des einstigen Konzernchefs Markus Rückert - Sohn des Augustinum-Gründers Georg Rückert - soll in finanziellen Schwierigkeiten gesteckt haben.

Kurz darauf stellte die Augustinum-Leitung Strafanzeige, im September 2017 erhob die Staatsanwaltschaft in München - dort ist der Sitz des Sozialkonzerns - Anklage gegen vier Beschuldigte, die die Vorwürfe energisch bestreiten. Über die Zulassung hat die Strafkammer des Landgerichts München I noch nicht entschieden, allerdings rechnet Augustinum-Sprecher Steiner damit. Er bestätigte zudem, dass sein Unternehmen Schadensersatzklage über 86 Millionen Euro gegen die Vier eingereicht habe.

Die Summe, so ein Bericht der "Süddeutschen Zeitung", errechne sich aus dem tatsächlichen Schaden von 72 Millionen Euro - anfangs war nur von 35 Millionen Euro die Rede - sowie Ausgaben für Anwälte, Gerichte und Rückabwicklung des Immobiliendeals. Bereits 2014, so Steiner, wurden dessen wichtigste Auswirkungen bilanziell berücksichtigt. Nach seinen Angaben ist das Augustinum mit insgesamt 4500 Beschäftigten wirtschaftlich solide aufgestellt. Mittlerweile ist es auch kein "Familienunternehmen" mehr: Markus Rückert ging 2017 in den Ruhestand, ein "Externer" steht seitdem an der Spitze.

Die Bewohner der 14 betroffenen Augustinum-Heime bekamen von dem Trubel nichts mit: Erstens lief der Betrieb normal weiter, und zweitens ging die Augustinum-Spitze bereits 2016 daran, die Häuser zurückzuerwerben; einige bereits verkaufte Anwesen wurden von der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Unter den ersten drei Häusern, die wieder in den Besitz der Firma kamen, war auch das in Heidelberg.