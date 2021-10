Heidelberg. (RNZ) Ab nächste Woche werden die Aufzüge im Heidelberger Hauptbahnhof erneuert. Die Arbeiten beginnen am Montag, 11. Oktober, wie die Deutsche Bahn mitteilte. Bund und Bahn bringen dafür 1,3 Millionen Euro auf. So sollen Reisende künftig von modernisierten und zuverlässigeren Aufzügen profitieren. Begonnen wird mit den Aufzügen an Gleis 2/3 und Gleis 4/5. Ab Ende Februar 2022 können Fahrgäste diese voraussichtlich nutzen. Dann folgen die Aufzüge zu Gleis 7/8 und Gleis 9/10. Im Sommer 2022 steht die Erneuerung des Aufzuges zu Gleis 1 an.

Während der Arbeiten stehen die jeweiligen Aufzüge nicht zur Verfügung. Ein stufenfreier Zugang zu den Bahnsteigen ist nach Meldung an der "DB Information" zwischen 6 und 24 Uhr weiterhin möglich. Grundsätzlich empfiehlt die Bahn allen mobilitätseingeschränkten Reisenden, ihre Reise spätestens einen Werktag zuvor bei der DB Mobilitätsservice-Zentrale anzumelden. Das geht unter Telefon 030 / 6521.2888 sowie per E-Mail an msz@deutschebahn.com.