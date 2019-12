Ylenia Lubrano an den Ständen am Universitätsplatz. Sie schätzt Weihnachtsmärkte und hat dafür eine besondere Erklärung: „Ich mag die besondere Atmosphäre – die Lichter und den Duft.“ Foto: Friederike Hentschel

Von Marion Gottlob

Heidelberg. Wer Weihnachtsmärkte vielleicht nicht so besonders mag, der sollte sich mit Ylenia Lubrano unterhalten. Nach wenigen Minuten wird sie ihren Gesprächspartner mit ihrer Begeisterung anstecken. In der Adventszeit besucht die gebürtige Italienerin (31) praktisch jedes Wochenende einen anderen Weihnachtsmarkt: "Ich bin ein neugieriger Mensch."

Was gefällt der freiberuflichen Übersetzerin mit italienischer und deutscher Staatsbürgerschaft an den Märkten? "Es ist die Atmosphäre." Sie ist auf der kleinen Insel Procida bei Neapel aufgewachsen. Um die Weihnachtszeit misst das Thermometer dort rund 18 Grad Celsius, die Sonne lacht vom blauen Himmel herab. Ylenia Lubrano lacht auch: "Es gibt weder Glühwein noch gebrannte Mandeln. Das passt nicht."

Auf dem Gymnasium lernte sie Englisch, Deutsch und Spanisch: "Ich wollte neue Kulturen und Denkweisen kennenlernen." Später pendelte sie per Schiff nach Neapel und absolvierte ein Bachelor-Studium in Sprach- und Kulturwissenschaften. Immer wieder war sie in Deutschland oder Österreich, um ihr Deutsch zu verbessern. Sie erinnert sich genau: Als sie für einen Sprachkurs in Wien war, stand der Besuch des Christkindlmarkts vor der Karlskirche auf dem Programm. Es hatte geschneit, rundum erstrahlten die weihnachtlichen Sterne. Für Kinder gab es einen Stroh-Spielplatz. Ylenia Lubrano atmete das erste Mal den Duft gebrannter Mandeln: "Der Weihnachtsmarkt bringt Menschen zusammen, Menschen aus allen Schichten, Ländern und in jedem Alter. Der Markt bietet für jeden etwas – mit wenig Geld und viel Freude."

Als Lubrano vor neun Jahren nach Deutschland kam, besuchte sie zunächst einen weiteren Sprachkurs in Mannheim und lernte den Weihnachtsmarkt auf den Kapuzinerplanken der Quadratestadt kennen. Bis heute schätzt sie die Vielfalt an Handwerk und Kunst.

Nachdem sie ihr Master-Studium in Konferenzdolmetschen an der Universität Heidelberg aufgenommen hatte, besuchte sie zum ersten Mal den Weihnachtsmarkt in der Altstadt: "Der Markt auf dem Kornmarkt mit der Schloss-Kulisse ist wildromantisch. Mit dem gastronomischen Angebot wie Falafel, Lángos oder Crêpes ist der Markt auch international. Der Weihnachtsmarkt ist so bunt wie unsere Gesellschaft."

In Heidelberg schätzt die Weihnachtsmarkt-Kennerin die Events beim Stift Neuburg und in der Tiefburg: "Diese Märkte sind nicht so kommerziell – und mit dem Ort einfach einmalig." Auch das Weihnachtsdorf von Eppelheim kann in ihren Augen punkten: "Im vergangenen Jahr hatten sie Spezialitäten wie Gin-Kekse und Granatapfel-Glühwein."

Ihr Geheimtipp: Neben den Märkten in der Tiefburg und bei Stift Neuburg hat sie den Weihnachtsmarkt in der Ravennaschlucht im Schwarzwald entdeckt: Unter einem rund 40 Meter hohen Eisenbahn-Viadukt leuchtet ein Dort aus 40 Holzhütten in bunten Farben. "Die Lichteffekte unter der Brücke sind überwältigend."

Ein weiterer heißer Tipp von Lubrano ist der Markt von Michelstadt im Odenwald: "Die verwinkelten Gassen sind mit Lichtern geschmückt. Überall stehen Weihnachts-Figuren, die von der örtlichen Holzfachschule gestaltet wurden." Die Italienierin hat aber auch unter anderem die Märkte in Frankfurt, Bamberg, Nürnberg oder Bad Wimpfen ("Der älteste deutsche Weihnachtsmarkt") besucht.

Gibt es einen Markt, der ihr nicht gefallen hat? "Unmöglich, jeder Weihnachtsmarkt hat etwas." Nun wird sie erstmals den Markt in Berlin besuchen. Die Übersetzerin lächelt: "Zum Jubiläum des Mauerfalls möchte ich das tun." Das Wichtigste für sie: "Mitten in Stress und Hektik hat fast jeder spontan für einen Besuch auf dem Weihnachtsmarkt Zeit."