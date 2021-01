Heidelberg. (ste) Dr. Jenny Wagner erforscht einen Stoff, den noch niemand gesehen hat: Dunkle Materie. Diese soll knapp 26 Prozent der Energiedichte im Universum ausmachen, das postuliert die Wissenschaft – denn mit dieser Annahme funktioniert das Standardmodell der Kosmologie, das den Urknall und die weitere Entwicklung des Universums beschreibt. Seit Jahrzehnten jagen Wissenschaftler in aller Welt dieser mysteriösen Materieform nach, etwa im Teilchenbeschleuniger am CERN in der Schweiz. Viele unterschiedliche Messungen deuten stark auf die Existenz der Dunklen Materie hin.

Da sie keine Wechselwirkung mit Licht zeigt, kann sie nicht direkt beobachtet werden. Eine Möglichkeit, ihre Verteilung in Galaxien und Galaxienhaufen zu untersuchen, ist der Gravitationslinseneffekt, der auf der allgemeinen Relativitätstheorie beruht. In ihr berechnete Albert Einstein, dass Licht durch Schwerkraft abgelenkt wird. An Objekten mit einer großen Masse kann das Licht über verschiedene gekrümmte Bahnen vorbeiziehen, so dass mehrere, stark verzerrte Bilder der Quelle beobachtet werden, etwa mit dem Hubble-Weltraumteleskop. Dieser Effekt wird als starker Gravitationslinseneffekt bezeichnet.

Jedoch bestehen Gravitationslinsen zu einem großen Teil aus Dunkler Materie, sodass man aus den wenigen verfügbaren Messdaten die Linse nicht vollständig rekonstruieren kann. Um diesen Mangel auszugleichen, fügen die Kosmologen Modellannahmen hinzu, die auf Simulationen oder Beobachtungen anderer Galaxien oder Galaxienhaufen beruhen. Bei diesem Ansatz spricht man von der modellbasierten Gravitationslinsenrekonstruktion. Bei den vielen Annahmen, die dieser Methode zugrunde liegen, bleibt stets ein Restzweifel, dass die Rekonstruktion die Realität gut beschreibt.

Einen anderen Ansatz liefert die beobachtungsbasierte Kosmologie, die Wagner betreibt. Diese Idee stammt aus den achtziger Jahren, ist aber seitdem fast in Vergessenheit geraten. "Man macht dabei möglichst wenige Annahmen über das Universum und versucht, so viel wie möglich direkt aus den Daten zu lernen, zum Beispiel über Gravitationslinsen", erklärt die Kosmologin. Dadurch gewinnt die Wissenschaft zwar nur lokale Informationen über die Dunkle Materie, dafür sind diese frei von möglicherweise verzerrenden Modellüberlegungen.

Ein weiterer Vorteil: Kommen neue Erkenntnisse hinzu, können sie die bisherigen Berechnungen ergänzen. "Erklärt eine modellbasierte Linsenrekonstruktion neue Daten nicht mehr, muss man sich ein neues Modell überlegen und alle Berechnungen von vorne starten", sagt Wagner, die mit den Gleichungen aus ihrem Ansatz auch einen Modellansatz in seiner Rekonstruktionsgenauigkeit stark verbesserte. Zudem beschreibt die beobachtungsbasierte Methode Gravitationslinsen mehrerer Größenskalen mit Hilfe derselben Gleichungen, von Galaxien bis zu Galaxienhaufen. Die Lösung ist eindeutig, schnell zu berechnen und leicht zu automatisieren – wichtige Aspekte, wenn es darum geht, riesige Datenmengen effizient und vor allem ressourcenschonend auszuwerten.