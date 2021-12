Heidelberg. (RNZ) In der Halle 02, Zollhofgarten 2, öffnet am Mittwoch, 15. Dezember, ein weiteres Impfzentrum in der Bahnstadt. Impftermine können im Terminkalender auf der Internetseite der Halle 02 gebucht werden. Menschen im Alter zwischen fünf und 30 Jahren erhalten den Impfstoff von Biontech, Menschen über 30 Jahre erhalten vorerst den von Moderna. An sieben Tagen der Woche können zwischen 9.30 und 20 Uhr Impftermine gebucht werden. Zwischen 600 und 800 Impfungen sind grundsätzlich möglich, abhängig von der Impfstoffverteilung durch den Bund. Auch zwischen den Weihnachtsfeiertagen und Neujahr wird geimpft.

Das Impfzentrum ging aus einer Kooperation von Heidelberger Ärzten (Heidelberger Impfinitiative) und den Betreibern der Halle 02 hervor. Das Impfteam besteht aus erfahrenen Ärztinnen, Ärzten und medizinischen Fachangestellten, die mehrere Monate im Kreisimpfzentrum Pfaffengrund zusammenarbeiteten. Das Impfzentrum im Pfaffengrund ist seit Mitte August geschlossen.