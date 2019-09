Hobby- und Profiruderer traten am Samstag für den guten Zweck auf dem Neckar gegeneinander an. Foto: Rothe

Von Lukas Herrmann

Heidelberg. Schon von der Theodor-Heuss-Brücke aus hört man die Menge jubeln. Mit Wucht schlagen die Ruder in den Neckar, als Oliver Zeidler gegen den Olympioniken-Achter antritt. Der frisch gebackene Weltmeister im Einer kämpft gegen ein mächtiges Boot, das von ehemaligen Mitgliedern der deutschen Ruder-Nationalmannschaft angetrieben wird. Angefeuert von der Neckarwiese aus, nähern sich beide Boote Kopf an Kopf dem Ende der 300-Meter-Strecke. Noch ist Zeidler eine halbe Bootslänge vorne, doch um Haaresbreite hat der Achter am Ende die Nase vorne.

Die Benefizregatta "Rudern gegen Krebs" feierte am Samstag Jubiläum. Zum zehnten Mal setzten sich Patienten, Angehörige, Ruderanfänger und Profis gemeinsam ins Boot, um auf die positiven Effekte von Sport und Bewegung bei einer Krebserkrankung aufmerksam zu machen. Im Rahmen der Benefizaktion der Stiftung "Leben mit Krebs" und des Nationalen Centrums für Tumorerkrankungen (NCT) Heidelberg traten dieses Jahr 93 Vierer-Boote an und legten sich für den guten Zweck in die Riemen - angefeuert von Tausenden Zuschauern auf der Neckarwiese.

Die vielen Teams - Kollegen aus lokalen Unternehmen, Freunde oder Patienten selbst - rudern, um krebskranken Menschen ein besseres Leben zu ermöglichen. Der Erlös der Regatta sowie Spenden der Boote kommen dem Patientenprogramm "Bewegung und Krebs" des NCT zugute. "Sport und körperliche Aktivität führt zu geringeren Nebenwirkungen der Medikamente, einem längeren Leben und zu grundsätzlich höherer Lebensqualität", erklärt Joachim Wiskemann vom NCT.

Der Sportwissenschaftler und Psychologe kennt den positiven Effekt von Bewegung für Krebspatienten: "Heutzutage ist erwiesen, wie Sport und Bewegung beispielsweise das Nervensystem während der Chemotherapie stärken. Leider werden wir jedoch von den Krankenkassen noch nicht unterstützt." "Rudern gegen Krebs" ermöglicht nicht nur die Fortführung der Arbeit des NCT, sondern finanziert in Teilen auch weitere Forschung, wie Bewegungstherapie Krebspatienten helfen kann.

Nach einem erfolgreichen Lauf klettert das Ruderteam des Unternehmens "Roche" aus Mannheim aus seinem Boot: "Anfangs hatten wir noch Schwierigkeiten, aber wir konnten uns im Hoffnungslauf noch retten - jetzt sind wir Dritter geworden", erzählt Karl Slusarczyk euphorisch. Er ist zum ersten Mal bei der Benefiz-Regatta dabei und rudert im Mixed Team. "Ich hatte anfangs nur im Fitness Studio gerudert, da bin ich für das Trainingsangebot der Rudergesellschaft sehr dankbar", meint Slusarczyk.

Auch der Ausnahmeruderer Oliver Zeidler hat dieses Jahr für Aufsehen gesorgt: "Es ist großartig, einen frisch gebackenen Weltmeister bei uns zu haben", so Joachim Wiskemann. Das hat inzwischen Tradition: "Auch Marcel Hacker und der deutsche Olympia-Achter haben uns schon besucht", erzählt er.

Seit 2009 findet die Benefizregatta in Heidelberg statt, bei der sich inzwischen mehr als 750 Teams für eine gute Sache eingesetzt haben. Bundesweit hat die Stiftung "Leben mit Krebs" bereits über 100 Regatten in 23 Städten mit mehr als 28.000 Teilnehmern veranstaltet.

Am Neckarufer stehen am Samstag zahlreiche Zuschauer, die die spektakulären Rennen mitverfolgen. "Ich drücke die Daumen für meine Frau, die tritt gleich im Finale an", sagt Peter Kaul, der mit seinem Fernglas bereits die Startlinie absucht. Gemeinsam mit seinen Kindern feuern sie das Boot "Quietsche-Entchen" an, ein Patientenboot des NCT. "Meine Frau war damals bei einer Studie des NCT dabei, wie Sport während der Chemotherapie helfen kann", erzählt Kaul. "Seitdem geht sie einmal die Woche Rudern."

"Achtung. Los!" schallt es über den Neckar. Die Boote starten den 300-Meter Sprint. Die "Quietsche-Entchen" gehen schnell in Führung, doch sie werden dicht verfolgt. Kurz vor dem Ziel können sie sich durchsetzen - und fahren den Sieg ein.