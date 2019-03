Von Holger Buchwald

Heidelberg. Rund 3,9 Millionen Euro sollte die Tiefgarage unter dem Friedrich-Ebert-Platz kosten. Doch als sie im September 2009 eingeweiht wurde, waren es stolze 6,3 Millionen Euro. Knapp zehn Jahre später ist nun endlich der letzte Rechtsstreit um das Bauwerk beendet. Das ursprünglich von den Stadtwerken beauftragte und später gefeuerte Architektenbüro aus Köln ist nach der Ansicht der Baurechtskammer des Heidelberger Landgerichts schuld an der Kostenexplosion.

Die Architekten aus Köln hatten sich zusammen mit zwei weiteren Büros in einem Wettbewerb, bei der es auch um die Neugestaltung des Ebert-Platzes ging, durchgesetzt. Sie hatten eine Tiefgarage mit drei Ebenen sowie An- und Abfahrt über die Friedrich-Ebert-Anlage vorgeschlagen. Nachdem sie wegen der immensen Baukostenüberschreitung gefeuert worden waren, forderten die Architekten von den Stadtwerken die Zahlung des restlichen Honorars von rund 120.000 Euro. Die Stadtwerke hingegen wollten, dass das Kölner Büro die bereits geleisteten Abschlagszahlungen in Höhe von rund 115.000 Euro zurückerstattet.

Was folgte, war ein sehr aufwendiges Verfahren für die Baurechtskammer. Gleich vier Gutachter mussten eingeschaltet werden, um die Fragen zur Höhe eines angemessenen Architektenhonorars, zur Statik, zur Kostenanalyse und zur Schwierigkeit des Tiefbaus einzuholen. Am Ende wurde die Klage des Architektenbüros zurückgewiesen, es muss sogar 52.000 Euro vom bereits geleisteten Honorar zurückbezahlen.

Die von den Kölnern prognostizierten Kosten in Höhe von 180 Euro pro Kubikmeter waren nach Einschätzung eines Gutachters völlig unangemessen und viel zu gering. Faktoren wie die besondere Lage der Tiefgarage in der Innenstadt, die beengten Platzverhältnisse, aber auch die erforderlichen Bohrungen in stabilen Fels und der Bau einer wasserundurchlässigen Stahlbetonkonstruktion seien nicht hinreichend berücksichtigt worden.

Am Ende wurde das Heidelberger Architektenbüro ap88 mit den Umplanungen beauftragt und so gab es für die Tiefgarage, die Platz für 256 Autos bietet, doch noch ein glückliches Ende. Die Neugestaltung des Platzes dauerte insgesamt fast vier Jahre. Zunächst mussten zahlreiche Bäume gefällt und die Markt-Kolonnaden aus den 1920er Jahren abgerissen werden. 333 Bohrpfähle mit jeweils 15 Meter Tiefe wurden rund um die Baugrube eingesetzt, um die umliegenden Gebäude vor einem Abrutschen zu sichern.

Vor allem am Anfang war der Abriss der Kolonnaden in Heidelberg umstritten. Doch inzwischen herrscht Frieden am Ebert-Platz. Ein weiterer Rechtsstreit zwischen der Baufirma und den Stadtwerken konnte bereits im Jahr 2012 im Zuge eines Mediationsverfahrens beigelegt werden. Das Bauunternehmen hatte von der städtischen Gesellschaft eine Nachzahlung in Höhe von 1,9 Millionen Euro verlangt. Wie viel Geld am Ende wirklich floss, ist unbekannt. Über das Ergebnis des Mediationsverfahrens haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart.