Nächste Woche geht es los. Dann soll die Parkplatzsituation in der Ladenburger Straße neu geordnet werden. Anwohner versuchen, das noch aufzuschieben. Foto: Friederike Henschel

Von Sarah Hinney

Heidelberg. Es ist der verzweifelte Versuch, das aufzuhalten, von dem bereits Schilder zeugen – die Neuordnung der Parkplätze in der Ladenburger Straße zwischen Luther- und Keplerstraße. Hintergrund ist, dass die Gehwege für Menschen mit Rollator, Kinderwagen oder Rollstuhl sowie für Kinder mit Fahrrad wegen parkender Autos dort häufig zu eng sind.

Das Problem: Durch die Umstrukturierung werden bis zu 40 Parkplätze wegfallen. Die Maßnahme ist beschlossen, die Umsetzung startet am Montag. Den Anwohnern und Gewerbetreibenden graust es davor. Rund 20 von ihnen haben sich deshalb am Donnerstagabend vor Ort getroffen, um sich einerseits über ihre Nöte auszutauschen, andererseits auf den letzten Drücker ein gemeinsames Schreiben an die Stadt aufzusetzen – samt Unterschriftenliste von insgesamt rund 60 Personen.

Es ist ihre letzte Hoffnung, denn viele von ihnen haben bereits in der Vergangenheit versucht, mit zahlreichen E-Mails an die Stadt um Verständnis für ihre Situation zu werben. Sie alle eint eines: Sie fühlen sich von der Stadt nicht gehört – und darüber ärgern sie sich.

Die Parkplatzsituation sei per se enorm schwierig. Wer abends mit dem Auto von der Arbeit käme, hätte kaum eine Chance, einen Parkplatz zu finden. Von einer "Bankrotterklärung des Verkehrsmanagements" ist am Donnerstag die Rede.

Als "absurd" empfinden die Neuenheimer vor allem die Situation, die Maßnahmen vor der Erstellung eines Gesamtkonzepts für die Ladenburger Straße zu ergreifen. Dieses Konzept soll erst 2021 erstellt werden. Dass die Situation dort aktuell nicht optimal ist, bestreitet dabei keiner.

Auch der Ansatz der Stadt, den Autoverkehr insgesamt aus Klimagründen zu reduzieren, kommt im Prinzip gut an. "Wir sind keine Wutbürger", betont einer von jenen, die sich hier austauschen.

Denn trotz der spürbaren Verärgerung werden bei dem Treffen immer wieder Ideen eingebracht, wie die Situation für alle verbessert werden könnte. Eine davon: Die Stadt solle Alternativen wie etwa Vergünstigungen im ÖPNV für Autobesitzer schaffen. Auch die empfindliche Erhöhung der Gebühren für Anwohnerparkausweise bei mehr als zwei Fahrzeugen ist ein Vorschlag.

Einige Bürger haben auch konkrete Vorstellungen davon, wie sich die Maßnahme ihrer Meinung nach so verändern ließe, dass nicht ganz so viele Parkplätze wegfielen.

Jetzt haben sie sich in einem "Eil-Antrag" an Oberbürgermeister, Bürgeramt, Gemeinderat und die Stadtteilvereinsvorsitzenden gewandt: "Wir fordern Sie auf, uns vor der Umsetzung der Maßnahmen die Möglichkeit zu geben, die vorliegenden Pläne ergebnisoffen zu diskutieren. Es wurden viele konkrete und konstruktive Vorschläge gesammelt, die wir unbedingt in die Diskussion einbringen möchten."

Und bevor das nicht geschehen ist und kein Verkehrskonzept beziehungsweise Parksystem für Neuenheim vorliegt, bitten die Neuenheimer inständig um Aufschub der Maßnahme.