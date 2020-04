Von Holger Buchwald

Heidelberg. Trockener Husten kann viele Ursachen haben: In seltenen Fällen hat er etwas mit einer Covid-19-Erkrankung zu tun. Sehr viel häufiger handelt es sich um allergische Reaktionen – gerade jetzt, wo die Birken blühen. Um die Symptome abzuklären, unterstützt die Kassenärztliche Vereinigung Baden-Württemberg 119 "Corona-Schwerpunktpraxen" im Land. Dort können Patienten mit Atemwegsinfektionen von den anderen getrennt werden. Doch eine dieser Praxen sorgte in den letzten Tagen in Heidelberg für Aufregung.

Konkret geht es um die Kinderarztpraxis im ehemaligen Stadtteiltreff in der Bahnstadt im Langen Anger 33. In der Woche vor Ostern hatten sich Anwohner beim Stadtteilvereinsvorsitzenden Dieter Bartmann darüber beschwert, dass medizinisches Personal über das Fenster Corona-Abstriche nehme – in kompletter Schutzmontur. Doch vor der Praxis gebe es kleine Warteschlangen. Die Patienten – Kinder und Erwachsene – trügen mitten im Wohngebiet keinen Mundschutz. Auch der Mindestabstand von 1,50 Metern werde nicht immer eingehalten, so befürchtete Bartmann, als er der RNZ von dem Fall berichtete.

"Auch bei uns sind eine Reihe von Beschwerden über die Corona-Schwerpunktpraxis eingegangen", sagte ein Stadtsprecher: "Wir haben die bisherigen Abläufe kritisch gesehen." Deshalb habe die Stadt noch einmal mit den Betreibern gesprochen. "Die Praxis hat uns zugesagt, ihre Abläufe so zu ändern, dass es zu keinen kritischen Situationen im Umfeld kommt."

Die Betreiber, das sind Prof. Benedikt und Dr. Eva Fritzsching. Die beiden haben neben ihrer Praxis in der Bahnstadt noch eine weitere in der Südstadt. Ideale Voraussetzungen also, um Patienten mit Atemwegsinfektionen nicht mit anderen in ein Wartezimmer setzen zu müssen.

"Die Kassenärztliche Vereinigung bat alle Ärzte im Land, eine Corona-Schwerpunktpraxis zu öffnen oder sich an einer Fieberambulanz zu beteiligen", sagt Eva Fritzsching. Dass man Abstriche über das Fenster genommen habe, habe man in den ersten Tagen aufgrund der internen Abläufe als sinnvoll erachtet. Aufgrund der Beschwerden mache man dies nun aber innerhalb der Praxisräume.

"Durch die Schwerpunktpraxis erfolgt eine Bündelung von Diagnostik und Beratung durch einen Arzt", sagt Fritzsching. Und in diesem Punkt unterscheide sie sich grundlegend vom Abstrichzentrum auf dem Messplatz in Kirchheim, wo keine medizinische Diagnostik erfolge. Eine Gemeinsamkeit gebe es aber, so Fritzsching weiter: "Es werden ausschließlich Patienten mit Termin behandelt." Laufkundschaft gebe es nicht. Die Terminvergabe laufe entweder per Überweisung von anderen Praxen oder über die Bereitschaftshotline 116117.

"Da die Kassenärztliche Vereinigung explizit darum bat, Standorte und Telefonnummern der Schwerpunktpraxen nicht bekannt zu geben, sind wir als Helfende hier im kommunikativen Dilemma", bedauert die Kinderärztin. Daher sei man in der Nachbarschaft auch nicht offensiv mit dem Thema umgegangen. Allerdings bedauert Fritzsching auch, dass die Anwohner sich erst einmal bei der Presse und der Stadt beschwerten, bevor sie sich direkt an die Betreiber wandten.

Über 118 Corona-Schwerpunktpraxen im Land gebe es überhaupt keine Beschwerden, "doch in Heidelberg eskaliert es, das ist eine sehr unschöne Sache", ärgert sich Johannes Fechner, stellvertretender Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg. Fritzsching weist darauf hin, dass von Montag bis Freitag nur eine überschaubare Zahl von Patienten, größtenteils Kinder, in die Praxis kämen. Am Mittwoch waren es gerade einmal 20. "An diesem Tag waren zum Beispiel alle Corona-Abstriche negativ", so die Ärztin. Trotzdem würden alle Patienten am Telefon darauf hingewiesen, dass sie mit Mundschutz in die Praxis kommen sollten. Der Eingang liege separat.

Mittlerweile scheinen sich die Wogen in der Bahnstadt wieder zu glätten. Bartmann und Fritzsching hatten ein klärendes Gespräch, es gibt keine Warteschlangen vor der Praxis. "Am Wochenende war ich noch ein bisschen aufgebracht", gibt Bartmann zu. Er habe aber mit seiner Beschwerde nur den "Schutz der Wohnbevölkerung" im Sinn gehabt. Jetzt ist er zufrieden: "Die Bahnstadt ist ein offener Stadtteil."