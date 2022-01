Von Anica Edinger

Heidelberg. Der Heidelberger Naturschutzbund (Nabu) hatte es befürchtet. Jetzt bestätigt ein von der Stadt in Auftrag gegebenes hydrogeologisches Gutachten: In den Becken des Schlossparks sind Dutzende Amphibienlarven wegen kontaminierten Hangwassers verendet. Konkret geriet über die Baustelle am Schloß-Wolfsbrunnenweg 18 Spritzbeton in die Quellen am Schlosshang und so in die Becken. Auch die Schlossverwaltung hat das bestätigt: Sie fand eine Zementsuspension in den Rohren, die das Hangwasser abfangen und in die Becken leiten.

Der Nabu ist im Herbst letzten Jahres auf das Problem aufmerksam geworden. Die Naturschützer fanden etwa zahlreiche tote Bergmolche und Feuersalamander in den Becken beim "Vater Rhein". Beide Arten sind "besonders geschützt" gemäß Bundesnaturschutzgesetz und Bundesartenschutzverordnung. Andreas Kellner vom Nabu-Vorstand geht davon aus, dass auch sie wegen des durch die Baustelle kontaminierten Wassers, das den PH-Wert in den Becken massiv verschlechterte, verendet sind. Einer Stadtsprecherin zufolge ist es noch nicht abschließend geklärt, ob der Spritzbeton tatsächlich die Ursache für das Sterben der ausgewachsenen Amphibien im Schlosspark war. "Hierfür sind weitere Untersuchungen notwendig, die bereits veranlasst sind", heißt es aus dem Rathaus.

Aktuell sind die Becken – wie immer im Winter – leer. Die Amphibien wurden vom Nabu aus den Becken genommen und ins Winterquartier gesetzt. "Da ruhen sie nun in den Sandsteinwänden", erklärt Kellner. Bis März soll dann wieder Wasser in die Becken gelassen werden – und auch die Amphibien sollen zurückkehren. Das Ziel, erklärt die Stadtsprecherin, lautet: "Den Ausgangszustand der Hangwasser-Wasserchemie zum Schutz der Amphibien wiederherzustellen und das Schlossbecken wieder mit Hangwasser zu speisen." Wie das gelingen soll, dazu erstellt die Stadt aktuell eine weitere Analyse.

Für die Bauarbeiten am Schloß-Wolfsbrunnenweg Nummer 18 hat die Verunreinigung des Wassers weitreichende Folgen. Wo eigentlich ein Terrassenanbau mit großzügigen Lofts, einer Gewerbeeinheit und elf Auto-Stellplätzen entstehen soll, ruhen nun die Arbeiten. Erst wenn die zweite städtische Analyse vorliegt, kann der Stadtsprecherin zufolge eine sogenannte Entwässerungsgenehmigung ereilt werden. Diese dient der geordneten Ableitung des Hang-, Schichten- und Regenwassers sowie der Entsorgung des Schmutzwassers.

"Dabei werden das Schmutzwasser sowie das Niederschlagswasser aus Dachflächen und befestigten Oberflächen in die Kanalisation eingeleitet", erklärt die Sprecherin. Wenn die Analyse beendet ist und die Genehmigung erteilt werden kann, können die Arbeiten fortgesetzt werden. Der Bauherr trage die Verantwortung dafür, dass künftig kein Schmutz mehr in das Hangwasser gelangt, heißt es aus dem Rathaus. "Die Stadt wird das Vorgehen des Bauherrn und die Wasserwerte überprüfen", so die Sprecherin.

Schon bevor bekannt geworden war, dass Schmutzwasser von der Baustelle am Schloß-Wolfsbrunnenweg für das Amphibiensterben verantwortlich sein könnte, gab es seitens der Stadtbevölkerung massive Kritik an dem Bauvorhaben. Manche Heidelberger kritisierten die Pläne, weil die geplanten Neubauten in direkter Sichtachse zum Schloss sich nicht in die Nachbarschaft einfügten. Der Gemeinderat hatte am 14. Oktober beschlossen, dass ein Bebauungsplan "Villenanlagen oberhalb des Schlosses" aufgestellt wird und zur Sicherung der künftigen Planung eine Veränderungssperre angeordnet. Das betrifft auch die Bauarbeiten an der Nummer 16. Das Gebäude dort soll abgerissen und ein neues Bauwerk mit Satteldach und Dachgauben entstehen, mit Platz für fünf Wohnungen und eine Tiefgarage. Die Baugenehmigung für den Abbruch und Wiederaufbau wurde seitens der Stadt noch immer nicht erteilt. Allerdings, das erklärt Stadt auf RNZ-Anfrage, ist vorgesehen, für das "mehrfach im Gestaltungsbeirat vorgestellte und diskutierte Bauvorhaben" eine Ausnahme von der Veränderungssperre zu erteilen. Wann das geschehen soll, ist weiter offen.