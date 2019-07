Wie beim letzten "Schaufenster des Sports" vor zwei Jahren steht am Sonntag das Ausprobieren und Kennenlernen der vielfältigen Sportarten im Vordergrund. Foto: Rothe

Heidelberg. (jola) Das "Schaufenster des Sports" ist zurück: Vereine aus Heidelberg und der Region werden sich am Sonntag, 7. Juli, von 13 bis 19 Uhr auf der Neckarwiese präsentieren. "Es wird sowohl ein Mitmach- als auch ein Bühnenprogramm geben", schwärmt Martino Carbotti, Projektkoordinator beim Sportkreis.

Eine Besonderheit in diesem Jahr: Das "Schaufenster" teilt sich die Bühne mit dem gleichzeitig stattfindenden Rollstuhlmarathon. "Das ist neu", so Carbotti, soll aber kein Problem darstellen: "Die ersten zwei Stunden unseres Bühnenprogramms finden auf einer Aktionsfläche statt."

Was genau alles auf der Bühne geboten wird, möchte der Projektkoordinator noch nicht verraten: "Das ist eine Überraschung." Allerdings dürfen sich die Besucher zum Beispiel auf Zirkusreiten freuen, können weniger bekannte Sportarten wie Rugby oder Lacrosse erleben, "oder auch einfach eine Runde Golf spielen", schmunzelt Carbotti. Andere Sportarten funktionieren nur auf dem Wasser, wie das Kanupolo oder Segeln: "Das ist der Wahnsinn. Das haben wir noch nie gehabt."

Ein paar Meter über der Wasseroberfläche werden auch die Artisten des Circus Peperoni hängen, wenn sie ihre Trapeznummer unter der Theodor-Heuss-Brücke präsentieren. Carbotti: "Das ist jedes Jahr ein Highlight."

Knapp 40 Vereine stemmen das vielseitige Programm. Dabei sind auch die "Ultimate Frisbee"-Spieler, die am 13. Juli in Heidelberg ihre Kontrahenten bei der U24-Weltmeisterschaft begrüßen können. Carbotti freut sich über dieses Event besonders: "Die ganze Welt zu Gast in Heidelberg! Darauf wollen wir natürlich auch ein bisschen hinweisen."

Beim "Schaufenster" werden auch immer neue Trends vorgestellt: Gleich zwei Cheerleading-Gruppen stellen sich vor, auch der amerikanische Sport Baseball wird gezeigt, ebenso das klassische Fechten. "Das können auch die Kinder ausprobieren - natürlich nur mit einem Plastikdegen", so Carbotti.

Info: Das ganze Programm und weitere Informationen gibt es im Internet unter www.sportkreis-heidelberg.de/events.