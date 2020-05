Von Denis Schnur

Heidelberg. Über zwei Monate mussten sich Kinofans gedulden, aber ab nächster Woche können sie auch in Heidelberg wieder Filme auf der großen Leinwand sehen. Und zwar auf einer ziemlich großen. Denn dann wird der "Heidelgarden" neben dem Tiergartenbad zum "Cinegarden", zum Autokino. Bis zu 100 Fahrzeuge finden auf dem Veranstaltungsgelände Platz, die ersten Filme sollen ab Mittwoch, 27. Mai, gezeigt werden – "immer vorausgesetzt, dass Wetter und Technik mitspielen", betont Heidelgarden-Inhaber Axel Kappey, der das Autokino gemeinsam mit Jochen Englert, Betreiber des Luxor-Filmpalastes, und einer Mannheimer Firma auf die Beine stellt.

Hintergrund > 100 Autos können gleichzeitig in das Autokino im "HeidelGarden". > Tickets sollen 12,50 Euro pro Person kosten (zzgl. Vorverkaufsgebühr) kosten und müssen zwingend im Internet gekauft werden. Die entsprechende Seite www.cinegarden.de wird vermutlich am morgigen Samstag freigeschaltet. > Nach den bisherigen Plänen soll unter der Woche jeweils ein Film am Abend gezeigt werden, an manchen Wochentagen auch zwei. Am Wochenende könnten sogar bis zu vier Filme laufen, der letzte auch nach 23 Uhr starten. Geöffnet ist jeweils 45 Minuten vor Vorstellungsbeginn. Sobald das endgültige Programm steht, informiert die RNZ. > Verpflegung gibt es vor Ort: Warmes Essen vom Caterer des "HeidelGarden", Popcorn und Nachos vom Luxor-Kino. Die Snacks und Getränke sollten aber möglichst vorher im Internet bestellt werden, um vor Ort einen möglichst reibungslosen Ablauf zu ermöglichen. dns



Kappey war es auch, der vor sechs Wochen den Ball ins Rollen brachte und der Verwaltung vorgeschlagen hatte, ein Autokino einzurichten. Erste Wahl wäre ein großes Freiluftfilmhaus auf dem Airfield gewesen. Da er dort jedoch mit "politischen Schwierigkeiten" gerechnet hatte, entschied man sich für eine andere Fläche: "Wir machen das hier im Kleinen." Das sei zwar wirtschaftlich schwierig, aber machbar – und leichter umzusetzen.

Dass es von der Idee bis zur Eröffnung dennoch so lange gedauert hat, lag vor allem an der Rundfunklizenz, ohne die man den Ton zu den Filmen nicht in die Autoradios bekommt. Offenbar haben mehrere potenzielle Kinobetreiber eine solche für Heidelberg beantragt. Aus den anderen Vorstößen wurde jedoch bislang nichts.

"Wir hätten gerne deutlich früher eröffnet", so Kappey. Aber die Verzögerung hätte durchaus auch etwas Positives: "Wir sind die Gewinner der Lockerungen." Denn die drei Unternehmer können nun von Beginn an zweigleisig planen: "Sobald es die Verordnungen zulassen, machen wir aus dem Autokino ein Open-Air-Kino mit Bierbänken." Die würden so postiert, dass der Mindestabstand eingehalten werde. "Dann kann man auch ohne Auto kommen und wir bekommen rund 300 Menschen unter." Das komme bei den Heidelbergern ohnehin besser an. "Und ich stehe selbst auch nicht ökologisch dahinter, wenn hier im Hochsommer Autos stundenlang mit laufendem Motor und Klimaanlage stehen", sagt Kappey.

Zeigen wollen Kappey und Englert im "Cinegarden" nicht nur neue Kinofilme – die bringen die Verleihe derzeit ohnehin nicht auf den Markt –, sondern auch ältere Blockbuster und Klassiker. So soll in der ersten Woche neben aktuellen Streifen wie den "Känguru Chroniken" auch "Bohemian Rapsody" von 2018 und "Pulp Fiction" (1994) laufen. "Und wir möchten auch etwas Programmkino anbieten", so Kappey. Läuft alles nach Plan, wird am ersten Abend "A Star is born" mit Lady Gaga gezeigt.

Die Location, die bis Ende August bestehen bleiben soll, könnte aber auch über den Filmbetrieb hinaus genutzt werden – etwa für kleinere Konzerte und Lesungen. "Wir sind da in Gesprächen mit dem Heidelberger Frühling und Enjoy Jazz." An den Vormittagen könnten dagegen Fortbildungen unter freiem Himmel und mit viel Abstand stattfinden.

Dass gerade im staugeplagten Neuenheimer Feld ein Autokino entsteht, hält Kappey nicht für problematisch: "100 Autos sind hier nicht spürbar." Schließlich habe er in der Location auch Veranstaltungen mit 5000 Personen. "Wir starten immer erst nach 17 Uhr. Der Anreiseverkehr ist damit völlig azyklisch." Heißt: Wenn Mitarbeiter und Studierende aus dem Campus rausfahren, fahren die Kino-Besucher rein. Und spätestens wenn der normale Open-Air-Kino-Betrieb erlaubt sei, kämen die meisten ohnehin mit dem Fahrrad.