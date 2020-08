Von Hans Böhringer

Heidelberg. Ein Festival in Zeiten von Corona – geht das? "Wir wollen Freiheit", sagt Oberbürgermeister Eckart Würzner diesbezüglich: "Freiheit heißt auch, dass wir Veranstaltungen zulassen." Das bedeutet, dass das sechste Metropolink-Festival für urbane Kunst in diesem Jahr stattfinden kann – und Publikum willkommen ist. Bis zu 500 Gäste dürfen gleichzeitig die 20.000 Quadratmeter große Fläche im Patrick-Henry-Village besuchen. Vor zwei Monaten war das noch schwer vorstellbar.

Der Festivalkurator Pascal Baumgärtner spricht vom diesjährigen Metropolink-Festival als einer der größten Veranstaltungen der Region, die trotz Corona stattfinden dürfe, vorausgesetzt, die Gäste verhielten sich verantwortlich. Was er sich nun wünscht: "Den Freiraum mit Qualität ausfüllen." Wie schon im vergangenen Jahr gehe es auch dieses Mal darum, die Fläche zu "aktivieren", was bedeutet, die Heidelberger in ihren künftigen neuen Stadtteil zu locken. Das Festival startet am Donnerstag, 6. August, und geht bis zum 16. August.

> Darum geht es: Zur Einstimmung prangt auf den Postern und Programmheften ein Pop-Art-Kellerbier, Anspielung auf Andy Warhols Suppendosen: Es geht um die moderne Kunst in der Stadt und von der Straße, um urbane Kunst von Pop bis Avantgarde, visuell und akustisch. 14 Fassaden auf dem Festivalgelände zeigen Werke von Street-Art-Künstlern aus ganz Europa, die glücklicherweise nun doch einreisen konnten. Als Vorgeschmack gab es in Heidelberg und der Region bereits neue Kunst im öffentlichen Raum: Das spanische Künstlerduo "PichiAvo" schuf ein 165 Quadratmeter großes Wandgemälde in der Halle des Heidelberger Hauptbahnhofs. Als mobiles Kunstwerk fährt zudem eine von den lokalen Grafikkünstlern Max Hathaway und Götz Gramlich gestaltete Straßenbahn durch die Stadt.

So wie auch im vergangenen Jahr lockt das Streetart-Festival Metropolink wieder mit großflächiger Fassadenkunst. Foto: Rothe

> Das Programm: Während der anderthalb Wochen gibt es von Mittwoch bis Samstag Abendprogramm sowie ein Tagesprogramm am Wochenende. Das Tagesprogramm umfasst unter anderem einen Skateboard-Verleih und Workshops, um sich selbst als Graffiti-Künstler auszuprobieren. Die Abende wiederum bieten Darstellungen von Lichtkünstlern und eine Bühne. Dort spielen DJs und andere Musiker, alles von Hip-Hop und Disco über Pop zu Minimal. Ein ausführliches Programm findet sich online hier oder im Programmheft. Tagsüber und abends gibt es einen Foodtruck und eine Bar.

> Das ist diesmal anders: Dieses Jahr kommt man nur mit Ticket auf die Fläche. Es gebe ein fast 100-seitiges Sicherheitskonzept für den Infektionsschutz, erklärt Baumgärtner, angefangen mit der Begrenzung der Besucherzahl. Aber wenn man mal am Platz sitze, sollte das kaum auffallen, fügt er hinzu: "Man muss eigentlich auf nichts verzichten, man muss sich nur an die Regeln halten." Dazu gehören die üblichen 1,5-Meter-Abstände, Masken am Eingang, am Ausgang und auf den Toiletten sowie an der Bar.

> So kommt man hin: Die Festivalbetreiber raten zum Radeln, Routenvorschläge gibt das Programmheft. Wer mit dem Auto kommt, lässt sich am besten von seinem Navi zur "PX FACTORY" bringen oder nimmt die B 535 Richtung Schwetzingen, Ausfahrt Sandhausen, dann Einfahrt Patrick-Henry-Village-Süd. Es gibt auch einen Shuttlebus für das Abendprogramm, der halbstündig am Café Römerkreis abfährt, der letzte Bus fährt mittwochs und donnerstags um 23.15 Uhr, freitags und samstags um 0.15 Uhr zurück. Der Fahrpreis ist im Ticket enthalten. Eine eigene Maske muss man mitbringen.

Info: Das Tagesprogramm beginnt am Samstag und Sonntag um 14 Uhr, Tickets kosten drei Euro. Das Abendprogramm von Mittwoch bis Samstag beginnt um 19 Uhr, Tickets kosten sieben Euro. Tickets gibt es hier.