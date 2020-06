Von Peter Wiest

Heidelberg. Mit Freunden und Bekannten in der Stammkneipe sitzen, dazu ein paar Drinks und plaudern über Gott und die Welt – bis eine Band auf die kleine Bühne kommt und Live-Musik vom Feinsten darbietet: Was gibt es Schöneres? In diesen Tagen sind es 20 Jahre, seitdem man das im "Karl" in der Lauerstraße machen kann. Am 10. Juni 2000 hat Matz Kraus dort sein Lokal aufgemacht, das mittlerweile zur Kultkneipe geworden ist. Und auch wenn der Wirt durch die coronabedingte vorübergehende Schließung in den zurückliegenden Wochen zum "unfreiwilligen Privatier" geworden ist, wie er selbst es ausdrückt: Nachdem der "Karl" jetzt wieder öffnen konnte, soll das Jubiläum gefeiert werden – natürlich so, dass dabei alle Verordnungen eingehalten werden und die Freunde des Hauses dennoch ihren Spaß haben.

Dass er sich seinerzeit statt der akademischen Karriere für die Kneipen-Laufbahn entschied, hat der diplomierte Sozial-Pädagoge Matz Kraus nie bereut. Seinen "Karl" eröffnete er, nachdem er zuvor bereits zehn Jahre als Kneipier in Kirchheim tätig gewesen war – und machte die Kneipe zu einem von ganz wenigen Veranstaltungsorten in der Heidelberger Altstadt, in denen regelmäßig Live-Musik geboten wird. Das war in den zurückliegenden Jahren nicht immer leicht, da es dabei meist ziemlich laut zugeht – und doch ist das alles längst geregelt. Mainstream-Musik war nie Matz Kraus‘ Sache, und seine Gäste konnten stets sicher sein, dass sie kernigen Rock oder soliden Blues zu hören bekamen, wenn es auf der Bühne losging.

Vor 20 Jahren hat Matz Kraus den „Karl“ eröffnet. Foto: pr

Bereits eine Woche nach der Eröffnung im Juni 2000 trat die erste Band dort auf. Bis heute gab es um die 500 Konzerte, schätzt Matz Kraus. Seit einigen Jahren besitzt der "Karl" eine Lizenz als Schank- und Speisewirtschaft mit regelmäßigen Musikdarbietungen. Viermal im Monat gibt es seitdem donnerstags Live-Konzerte, bei denen sich die regionale Musikszene die Klinke in die Hand gibt. Als "Haus-Band" fungiert "BC & Friends" um den Sänger Marcus "BC" Pföhler. Fenster und Türen sind so gut gedämmt, dass bei Konzerten die Lärmbelästigung ausbleibt – was auch ein offizielles Lärmgutachten bestätigt hat.

Stolz ist Matz Kraus darauf, dass sein "Karl" zu einem Treffpunkt und zur Stammkneipe geworden ist für Altstadt-Gänger der unterschiedlichsten Altersstufen – "vom Studenten bis zum rüstigen Rock’n’Roll-Rentner", wie er sagt. Das macht sich auch an Abenden positiv bemerkbar, an denen keine Live-Musik geboten wird, aber dennoch stets lockere Atmosphäre herrscht. "Man muss einfach gern in seine Stammkneipe gehen, weil man sich dort gut fühlt und weiß, was man zu erwarten hat", sagt der Wirt, der für die Zukunft darauf hofft, dass die Sperrzeiten in Heidelberg nicht noch weiter ausgedehnt werden: "Eine restriktive Sperrzeitenregelung erschwert auf jeden Fall die Wirtschaftlichkeit", so Kraus. Allerdings hat er diesbezüglich durchaus ein verändertes Bewusstsein bei vielen Heidelbergern festgestellt: "Immer mehr Leute merken, dass die Kneipenlandschaft doch wirklich elementar ist für unsere Stadt."

Um das "Karl"-Jubiläum auch in Corona-Zeiten standesgemäß feiern zu können, haben sich drei Stammbands und Granden der Heidelberger Szene etwas Besonderes einfallen lassen. Dirty Deeds, Cheap Purple und die Lovegangsters werden am Mittwoch, 10. Juni, ab 19 Uhr im Livestream zu Ehren der Kultkneipe spielen. Die technische Ausführung übernimmt dabei die Firma M.A.X. Veranstaltungstechnik; der regional bekannte Sänger und Saxofonist Kai Häfner wird als Moderator einen Blick auf die Geschichte der Kneipe werfen und auch Matz Kraus interviewen.

Zu hören und zu sehen ist das Ganze im Internet auf dem Youtube Kanal der Lovegangsters. Oder auf der Leinwand direkt im "Karl".