An der Stelle, an der sich auf diesem Foto der Fahrradfahrer befindet, gab es bis vor Kurzem noch eine Bodenschwelle. Die beiden direkt vor der Friedrich-Ebert-Grundschule und dem Anna-Blum-Spielplatz weiter hinten gibt es nach wie vor. Foto: Philipp Rothe

Von Holger Buchwald

Heidelberg-Altstadt. Die Verkehrssicherheit in der Theaterstraße ist und bleibt im Bezirksbeirat Altstadt ein Dauerbrenner. Hier, mitten im verkehrsberuhigten Bereich, wurde im Januar 2016 ein neunjähriger Junge zwischen dem Hof der Friedrich-Ebert-Grundschule und dem Anna-Blum-Spielplatz von einem Lieferwagen überrollt und kam dabei ums Leben. Daher kritisierte die Kinderbeauftragte Gisela Lasser nun auch, dass von den fünf Bodenschwellen, die den Verkehr ausbremsen sollten, inzwischen wieder drei abgebaut wurden.

"Wir sind nicht zufrieden mit der Situation", machte Lasser auf das Problem aufmerksam. Zwei Bodenschwellen in der Theaterstraße seien viel zu wenig. "Die Autos bremsen vor der ersten Schwelle kurz ab und geben dann gleich wieder Gas", so die Kinderbeauftragte. Daher müssten die drei entfernten Schwellen dringend wieder installiert werden. "Es geht um die Sicherheit unserer Kinder, die zur Schule gehen oder auf dem Spielplatz sind." Ähnlich argumentierte SPD-Rätin Annemarie Lerch und langjährige Vorsitzende des Kinderschutzbundes Heidelberg, der ebenfalls seinen Sitz in der Theaterstraße hat. "Die Theaterstraße ist übersät mit Kindern", so Lerch. Lange hätten die Altstädter für den Anna-Blum-Spielplatz gekämpft, daher müsse die Straße jetzt endlich sicherer werden.

Reiner Herzog vom städtischen Amt für Verkehrsmanagement konnte dies noch nicht endgültig versprechen. Immerhin erklärte er aber die aktuelle Situation damit, dass die Baustelle am Wormser Hof, an der Ecke Haupt-/Theaterstraße inzwischen abgeschlossen sei. Die Baufirma habe sich aus Gründen der Verkehrssicherheit dazu verpflichtet, vor Beginn der Arbeiten die Bodenschwellen einzubauen. Jetzt, da keine großen Baufahrzeuge mehr durch die Theaterstraße rollen, durfte das Unternehmen die Hindernisse wieder entfernen.

Das Verkehrsmanagement wird nun prüfen, ob die Bodenschwellen nicht wieder provisorisch installiert werden können. Provisorisch deshalb, weil der Theaterplatz sowieso demnächst umgestaltet werden soll und in diesem Zug auch die komplette Straße saniert wird. Eigentlich sollten diese Arbeiten schon längst in Angriff genommen worden sein. Im März hieß es im Bezirksbeirat noch, dass sie im September beginnen sollen.