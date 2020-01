Von Timo Teufert

Heidelberg. Tagsüber lagen die Temperaturen bei zwölf Grad unter Null, in der Nacht fielen sie auf minus 20 Grad. Die Heidelberger Fastnachter hielt das am 12. Februar 1929 aber nicht von ihrem Faschingszug ab. Während sich die Perkeo-Gesellschaft vor der Stadthalle und die Karnevalgesellschaft Neuenheim auf der anderen Neckarseite sammelte, vereinigte sich der Zug bei klirrender Kälte schließlich auf der Brückenstraße. Angeblich hat er damals auch einen Schlenker über den zugefrorenen Neckar gemacht. Auf jeden Fall wurde nach dem Zug auf dem 35 bis 40 Zentimeter dicken Eis gefeiert, wie ein Bild von damals belegt.

Viele Heidelberger eroberten den Fluss zu Fuß: Ohne Probleme konnte man von Neuenheim in die Altstadt oder nach Bergheim laufen. Der Neckar glich einer Polarlandschaft: Die Eisschollen hatten sich an manchen Stellen bis zu zwei Meter hoch übereinander geschoben. Doch bei aller Freude über den zugefrorenen Fluss, die Kälte machte auch Probleme: So meldet das Tageblatt in seiner Samstagsausgabe am 16. Februar: "Wegen unzureichender Versorgung mit Koks für die Zentralheizungen muss der Unterricht in einer Anzahl Schulhäuser von Montag an ausfallen; voraussichtlich bis Ende der nächsten Woche."

Als Ende Februar endlich das Tauwetter einsetzte, stieg die Hochwassergefahr: Vor den Brücken türmten sich die Eisschollen und verhinderten das Abfließen des Wassers. Die einzige Möglichkeit, den Druck des Eises von den Brücken zu nehmen, war eine Sprengung der Eismassen. Unter dröhnenden Donnerschlägen spritzten die Eisstücke damals wie Fontänen in die Höhe. Dabei gingen in einigen Häuser am Neckarstaden die Fenster zu Bruch.

Auch im Winter 1946/47 musste die Schifffahrt wegen einer 13 bis 20 Zentimeter dicken Eisschicht eingestellt werden. 1954 fror der Neckar wieder zu, damals brachen zwei Kinder ins Eis ein. Im schneereichen Winter des Jahres 1956 lagen in der Stadt 35 und auf dem Königstuhl 55 Zentimeter Schnee – und auf den Neckarwellen hatte sich wieder Eis gebildet.

Zum letzten Mal verschwand das Wasser 1963 unter einer dicken Eisschicht. Damals wurde stadtweit die Kohle knapp. In der Stadthalle und im Gesellschaftshaus Pfaffengrund wurden geheizte Aufenthaltsräume eingerichtet. Sechs Wochen lang konnte man auf dem Neckar spazieren gehen – und sogar ein Auto kurvte darauf herum.

Erstmals seit 1963 bildete sich im Januar 2009 wieder eine geschlossene Eisdecke auf dem Neckar, die man aber nicht betreten durfte. Möglich machte die Eisbildung nicht nur die kalte Witterung, sondern auch die Abschaltung des Atomkraftwerkes Obrigheim. Weil kein warmes Kühlwasser mehr in den Neckar geleitet wurde, sank die Wassertemperatur noch einmal. Ein Eisbrecher machte schließlich die Fahrrinne für die Schiffe frei.

Im Winter 2012 hatten die Heidelberger auch mal wieder die seltene Möglichkeit, ihre Eislaufkünste direkt auf der Neckarwiese zu zeigen: Das Landschafts- und Forstamt hatte mit starken Pumpen die Senke in der Wiese geflutet – und so das Wintervergnügen ermöglicht.