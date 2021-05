Von Holger Buchwald

Heidelberg. Auf gleich zwei wichtigen Nord-Süd-Routen werden Radler derzeit von Baustellen ausgebremst. Sowohl in der Mittermaierstraße, wenn man vom Hauptbahnhof in Richtung Neuenheimer Feld fährt, als auch am Adenauerplatz, kurz vor der Kreuzung mit der Friedrich-Ebert-Anlage, sind die Radwege gesperrt. Der Allgemeine Deutsche Fahrrad-Club (ADFC) nimmt dies nun zum Anlass, die Baustelleneinrichtung mit einem offenen Brief an Klimabürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain und Bärbel Sauer, Leiterin des Amts für Verkehrsmanagement, zu kritisieren.

"In der Mittermaierstraße ist zumindest eine Umleitung über die Kirchstraße ausgeschildert", schreibt ADFC-Vorstandsmitglied Bernhard Pirch-Rieseberg: "Das bedeutet einen Umweg von über 400 Metern – und das für über 4000 Radfahrende am Tag." Der Fahrradclub hätte es sich gewünscht, dass die Radler auf der direkten Route an der Baustelle vorbeigelotst werden. "Bei jeweils zwei Richtungsfahrbahnen und nur einer kurzen Engstelle an der Kreuzung zur Bergheimer Straße gibt es ausreichend Platz, um eine geschützte Möglichkeit für Radfahrende einzurichten", so Pirch-Rieseberg.

Noch schlechter sei die Situation am Adenauerplatz. Dort sei gar keine Führung für den Radverkehr vorhanden. "In einer fahrradfreundlichen Stadt hätte man sich das anders gewünscht", so Pirch-Rieseberg. Schließlich sei das Fahrrad das wichtigste Verkehrsmittel der Stadt. Daher fordert der ADFC auch am Ende des Briefs: "Wir bitten in Zukunft um eine sichere, alltagstaugliche Führung des Radverkehrs an Baustellen."

Eine gute und sichere Radverkehrsführung an Baustellen sei der Stadt Heidelberg sehr wichtig, konterte eine Stadtsprecherin auf Anfrage der RNZ. Das Thema sei bereits seit längerem im Fokus und werde mit dem weiteren Ausbau des Radverkehrs noch mehr an Bedeutung gewinnen.

"Wie genau der Verkehr an einer Baustelle geführt werden kann, muss jedoch im Einzelfall beurteilt werden", so die Stadtsprecherin weiter: "Sowohl der Straßenquerschnitt als auch die Bedeutung der Route für die jeweilige Verkehrsart spielen dabei eine Rolle, ebenso die Auswirkungen auf das Verkehrsnetz und auch die Belange der jeweiligen Bautätigkeit. Oberste Priorität hat immer die Verkehrssicherheit für alle."

An der B 37 habe man zum Beispiel im Zuge einer Geländererhöhung schlechte Erfahrungen damit gemacht, den Radverkehr auf Kosten der Autos auf die Fahrbahn zu leiten. "Dies hatte damals leider einen temporären Rückstau bis zur Alten Brücke zur Folge." Ähnliches befürchtete man nun in der Mittermaierstraße, auch mit der möglichen Blockade des Straßenbahnverkehrs im Bereich Hauptbahnhof. Die Umleitung über die Kirchstraße sei hingegen gut befahrbar und für eine Woche auch zumutbar. Am Adenauerplatz habe man die Beschilderung an der Baustelle aber tatsächlich noch einmal nachbessern müssen.