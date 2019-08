"Achilles" ist zwar schon etwas betagt und nicht mehr ganz so schnell. Aber der schwimmende Kran hebt die Teile des Wehrstegs zuverlässig an ihren Platz. Foto: Bechtel

Heidelberg. (bec) "Sperrung Wehrsteg Wieblingen" verkünden seit Wochen zahlreiche Plakate vor Ort. Mehrfach und - jeweils für kurze Zeit - konnten Fußgänger und Radfahrer die wichtige Verbindung zwischen Bergheim und Neuenheimer Feld diese Woche nicht nutzen. Aber immerhin können sie während der Wartezeit "Achilles" bei der Arbeit zusehen.

"Achilles" ist ein Hebebock, ein schwimmender Kran. Auch Bergungseinsätze gehören zu seinem Aufgabengebiet. Er ist schon etwas betagt und kann nicht so schnell. Von Mannheim kam er angefahren und manövriert jetzt oberhalb des Wieblinger Wehres. Dort nimmt er tonnenschwere Stahlbauteile, die auf den Hilfsschiffen bereitliegen, an seine Haken, hebt sie über den Wehrsteg hinweg und bugsiert sie zentimetergenau in ihre zukünftige Position: die Öffnung zwischen zwei Wehrpfeilen, die derzeit durch ein Provisorium geschlossen ist. In sechs "Hüben" verfrachtet er insgesamt 39 Tonnen durch die Luft.

Bauherr ist das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Neckar in Heidelberg, eine Behörde des Bundes. Sie ist für einen reibungslosen Schiffsverkehr zuständig. Im Rahmen einer turnusmäßigen Bauwerksinspektion waren im letzten Sommer teils irreparable Schäden im zweiten Wehrfeld festgestellt worden. "Wir haben die Stahlteile ausgehoben. Sie wurden von einer Firma in Großostheim neu gebaut, beziehungsweise saniert und neu beschichtet", erläutert Bauleiter Michael Grädler. Dann wurden die Teile mit dem Schiff zurück nach Heidelberg gefahren. Fertig montiert, dienen sie wieder als "Unterschütz" und "Oberschütz", wie Fachleute sagen. Das ist eine Art Wand, die ins Wasser hineingestellt ist. Eine andere Bauform sind Walzen. Die Höhe dieser "Verschlusskörper" kann eingestellt werden, so dass mehr oder weniger Wasser daran vorbei fließt. Auf diese Weise wird der Wasserstand reguliert. "Das Wasser muss aufgestaut werden, damit man Schifffahrt betreiben kann. Wenn nicht, wäre die Strömung viel zu stark. Die Wasserhöhe wäre unberechenbar", erläutert Grädler. "Bei Hochwasser fahren wir nach oben, sodass der Neckar frei drunter durchfließt." Je nach Fortgang der Arbeiten kann es noch bis circa Anfang nächster Woche zu vorübergehenden Sperrungen des Wehrsteges kommen.