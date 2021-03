Von Diana Deutsch

Da war diese kleine Werktagsmesse in St. Bonifatius. 20 Gläubige erhoben sich brav zum Eingangslied, nur der Pfarrer eilte mit wehendem Gewand auf zwei junge Leute zu. Ludwig Bopp ergriff ihre Hände und strahlte sie an. "Neue Gesichter! Wir freuen uns. Woher kommen Sie denn?" Die Gemeinde nahm wieder Platz. Die Messe musste warten. Die Menschen gingen vor. So war Pfarrer Bopp. Herzlich. Einfühlsam. Klug. Voller Wärme, Güte und Humor. Aber auch kritisch. All jenen gegenüber, die nur verwalteten, statt sich zu kümmern. Mehr als 60 Jahre hat der katholische Priester in der Weststadt gewirkt. Jetzt ist die Seele des Stadtteils gestorben. Ludwig Bopp wurde 94 Jahre alt.

Vielleicht waren es seine Hände. Pfarrer Bopps Hände waren immer warm. Und wenn man die eigenen hineinlegte, spürte man die wunderbare Ruhe, die von ihm ausging. Oder es war seine Art zu erzählen. Bopp sprach nicht nur mit Worten. Er sprach auch mit den Händen, den Augen, mit jedem Muskel im Gesicht. Stundenlang hätte man ihm zuhören mögen. Aber wahrscheinlich war es sein Lächeln. Pfarrer Bopp besaß ein unglaubliches Lächeln. Es erfüllte den ganzen Raum mit einem Strahlen. "Ja", pflegte er dann zu sagen, "ich habe gelernt, mit meinen Schatten zu tanzen."

Bopp wurde 1926 als drittes von sechs Kindern in Limbach im Odenwald geboren. Der Vater war Handelsvertreter, die Geschwister wuchsen in der Natur auf. "Eine traumhafte Kindheit", erinnerte sich der Pfarrer später. Sie endete, als der Junge zehn Jahre alt war. Weil es im Odenwald keine höheren Schulen gab, schickte man Ludwig ins Internat nach Rastatt – 150 Kilometer weit weg. Das Heimweh hat Bopp nie vergessen. Einer seiner "Schatten". Doch es sollte noch schlimmer kommen. Mit 17 Jahren wurde Bopp zur Wehrmacht eingezogen. Schlotternd vor Angst lag der Junge beim Stellungskrieg in der Eifel unter schwerem Beschuss. Dann amerikanische Gefangenschaft. Hunger, Angst, Heimweh. Eineinhalb Jahre lang. Diese Zeit habe ihn geprägt, sagte Bopp später. "Meine Seelsorge war immer von dem Wissen geleitet, dass wir arme Würstchen sind, die Gott und einander dringend bedürfen."

1947 "Blitzabitur" (Bopp) in Eberbach. Dann Priesterseminar in Freiburg. Hier traf Ludwig Bopp den gleichaltrigen Karl Velten. Eine schicksalhafte Begegnung. 57 Jahre lang haben die beiden eine Priestergemeinschaft gebildet. Und erst Jahre später festgestellt, dass sie auch den gleichen Primizspruch gewählt hatten: "Wir sind nicht Herren eures Glaubens, sondern Mitarbeiter an eurer Freude."

1960 das "Oratorium des heiligen Philipp Neri" in der Heidelberger Weststadt. Eine Priestergemeinschaft ohne Gelübde. Ludwig Bopp: "Der heilige Philipp hat gesagt: Wenn die Liebe nicht reicht, helfen Gelübde auch nicht." Es waren glückliche Jahre. Bis zu acht Priester gehörten zeitweise der Gemeinschaft an. Die Gästezimmer in dem großen Gründerzeit-Pfarrhaus waren immer ausgebucht. Nächtelange Diskussionen an der Tagesordnung.

Meist ging es darum, den christlichen Glauben im Licht der modernen Psychologie neu zu verstehen. "Es war eine Offenbarung für uns, als wir erkannten, dass Fehler und Schwächen keine Sünden sind", erzählte Bopp. "Es sind Schattenseiten, die Gott jedem Menschen mit auf den Weg gegeben hat." Das Bild von diesen Licht- und Schattenseite, die einander im Tanz die Hand reichen, hat den Pfarrer sein Leben lang begleitet.

In der Weststadt war Pfarrer Bopp allgegenwärtig. Er verkehrte in den Zimmerfluchten der Altbauwohnungen ebenso selbstverständlich wie in den dunklen Souterrains. Und transferierte stets ein paar Scheine von hier nach dort. Den Verlassenen, Verzweifelten hat er sich immer besonders nahe gefühlt. Wie erstaunlicherweise auch den Kurpfälzer Trabanten. Unvergessen seine Auftritte in der Bütt: "Mit Hopplahopp kommt Pfarrer Bopp."

1999 der Ruhestand. Ludwig Bopp zog sich zurück in die Kapelle des Josefskrankenhauses. Hier konnte er die "Gottesdienste auf Augenhöhe" anbieten, von denen er lange geträumt hatte. "Priester und Gemeinde agieren als gleichberechtigte Mitglieder des Gottesvolks. Man achtet aufeinander. Jeder Blick, jedes Wort, jede Reaktion während des Gottesdienstes werden wahr- und wichtiggenommen." Für den charismatischen Weststadtpfarrer war das die Vision für die katholische Kirche der Zukunft. In den Mittagsstunden des 26. März ist Ludwig Bopp friedlich eingeschlafen.