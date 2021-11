Von Anica Edinger

Heidelberg. Ein Stückchen Normalität in einer verrückten Zeit: Das ist es, was der Heidelberger Weihnachtsmarkt dieser Tage vermitteln will. So war es auch am Montagabend, als der Budenzauber von Oberbürgermeister Eckart Würzner, den Pfarrern Florian Barth und Johannes Brandt und natürlich von Christkind Ingrid Schwarz mit ihren vier kleinen Engeln vom Rathausbalkon am Marktplatz aus feierlich eröffnet wurde.

Ein Blick in die Besuchermenge jedoch reicht aus, damit klar wird: So richtig normal ist das alles nicht. Fast alle tragen einen Mund-Nasen-Schutz. Und wirklich alle haben ein rotes Bändchen um den Arm – der Nachweis dafür, dass sie entweder gegen das Coronavirus geimpft oder davon genesen sind. Noch reicht das aus, um den Weihnachtsmarkt an den vier zentralen Plätzen zu besuchen. Wohl ab Mittwoch brauchen Geimpfte und Genesene in Baden-Württemberg in der "Alarmstufe II" zusätzlich noch einen tagesaktuellen Antigen-Schnelltest.

Auch bei den Redebeiträgen zeigt sich: Ein Stückchen Sorge schwingt bei dieser Weihnachtsmarkt-Eröffnung mit. Oberbürgermeister Eckart Würzner etwa animierte die gekommenen Kinder, doch "ihre Omas und Opas an die Booster-Impfung" zu erinnern. Nur sie schütze davor, nicht schwer an Covid-19 zu erkranken. Ins Gebet der beiden Pfarrer Barth und Brandt wurden auch jene eingeschlossen, die, schwer vom Coronavirus getroffen, derzeit auf den Intensivstationen um ihr Leben ringen.

Würzner hoffte dennoch, mit dem Weihnachtsmarkt ein wenig "Zufriedenheit, Glück und Geborgenheit in die Herzen der Menschen zu zaubern", wie er sagte. Immerhin: Heidelberg stehe seit Wochen bei der Sieben-Tage-Inzidenz im Landesvergleich am besten da. Tatsächlich: Auch am Montag weist Heidelberg laut Landesgesundheitsamt in Heidelberg wieder die niedrigste Inzidenz in ganz Baden-Württemberg auf – mit 255,1 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen. Dafür, dass dem so ist, dankte das Stadtoberhaupt allen Heidelbergerinnen und Heidelbergern, die "es frühzeitig akzeptiert haben, sich zu impfen". Das ermögliche, dass der Weihnachtsmarkt dieses Jahr – nach der Absage 2020 – stattfinden könne.

Der Heidelberger Weihnachtsmarkt hat nach aktueller Planung bis 22. Dezember täglich von 11 bis 21 Uhr geöffnet (samstags bis 22 Uhr). Die vier zentralen Standorte – Universitätsplatz, Marktplatz, Karlsplatz und Kornmarkt – sind dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie eingezäunt. Zutritt haben dort aktuell nur Geimpfte und Genesene, es gilt also die 2G-Regel. Doch greift voraussichtlich schon diesen Mittwoch die Alarmstufe II, dann gilt auf allen Weihnachtsmärkten in Baden-Württemberg sogar "2G plus": Rein dürfen dann nur Geimpfte und Genesene, die zusätzlich einen Schnelltest von einer Teststation vorweisen können. Am Bismarckplatz und am Anatomiegarten gibt es Weihnachtsmarkt-Buden, die auch ohne 2G-Nachweis besucht werden können. Allerdings ist der längere Aufenthalt dort nicht gestattet: Man muss mit Glühwein oder Bratwurst weitergehen. An allen sechs Standorten des Weihnachtsmarktes gilt Maskenpflicht. Abgezogen werden darf diese nur zum Essen oder Trinken. Die Eisbahn auf dem Karlsplatz hat planmäßig sogar bis 9. Januar 2022 geöffnet, das Winterwäldchen am Kornmarkt bis 1. Januar 2022.

Durch die 2G-Regelung jedenfalls, das findet Joe Schwarz vom Veranstalter "Heidelberg Marketing", sei der Weihnachtsmarkt sicherer als etwa ein Besuch im dicht gedrängten Einkaufszentrum. Und was wäre, würde der Weihnachtsmarkt doch noch abgesagt? "Das wäre eine extrem große Katastrophe", erklärt Schwarz. Insbesondere für die Händler. "Das große Fass auf dem Marktplatz oder die Pyramide auf dem Uniplatz, die haben so ein großes Investitionsvolumen, allein, um ihre Stände aufzubauen. Die brauchen mindestens drei Wochen Laufzeit, um schwarze Zahlen zu schreiben." Eine Absage würde deshalb "viele Händler an die absolute Grenze bringen", so Schwarz. Horst Kräher, Budenbetreiber und Vorsitzender des Schaustellervereins Heidelberg/Region hat sich deshalb entschieden, optimistisch zu bleiben. Dennoch bestelle er seine Waren, Würste beim Metzger etwa, auf Sicht – für viele Händler sei das aber gar nicht möglich.

Die Hoffnung also, dass der Weihnachtsmarkt bleiben kann, schwingt ebenso mit wie die Sorge. Die konnte man bei der Weihnachtsmarkteröffnung kurz vergessen. Bei Ingrid Schwarz’ Interpretation von Leonard Cohens "Hallelujah" jedenfalls geriet so mancher Zuhörer ins Träumen – von einer ganz normalen Weihnachtszeit.