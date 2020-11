Normalerweise versteht man in der Zeughaus-Mensa vor lauter Geschirrgeklapper und diskutierenden Studenten kaum sein eigenes Wort. Coronabedingt ist sie allerdings geschlossen. Essen gibt es nur zum Mitnehmen, was auch Laetitia und Max nutzen. Foto: Philipp Rothe

Von Ruth Lang Fuentes

Heidelberg. Vor zwei Wochen startete das Wintersemester. Von einer Flut von Studierenden, die bis in die frühen Morgenstunden die Heidelberger Clubs und Bars besetzen, halbnackten Medizinern, die auf dem Exerzierplatz des Neuenheimer Felds versuchen, die längste Kleiderkette zu knoten, und noch mehr sogenannten Erstis, die daran verzweifeln, Partys und Studium unter einen Hut zu bekommen, ist dieses Jahr jedoch nichts zu sehen. Jetzt ist alles anders: Uniplatz und Feld wirken verlassen, in der Unteren Straße ist es still. Was manch einen Altstadtbewohner freuen mag, trifft vor allem die Erstsemester hart.

Marstall und Zentralmensa sind im Moment die einzigen Mensen, die noch geöffnet haben. Die Öffnungszeiten sind aber stark eingeschränkt, das Essen gibt es nur zum Mitnehmen. Verstreut und doch eigentlich viel zu eng beieinander sitzen die Studierenden mit ihren To-go-Schalen zur Mittagszeit im Freien. So auch eine Vierergruppe Erstsemester vor dem Marstallgebäude: Biochemie, Biowissenschaften, Jura und Medizin studieren sie. Kennengelernt haben sie sich über den Hochschulsport, der kurz vor dem Lockdown noch Veranstaltungen für Neuankömmlinge angeboten hatte. Sie wirken gelassen, zwei von ihnen haben schon ihr Abitur unter Corona-Bedingungen gefeiert, doch den Anfang ihres Studiums hatten sie sich nicht so vorgestellt. "Wir sind froh, dass wenigstens in der Unteren Straße noch auf war, als wir Ende Oktober hergezogen sind", erzählen sie. Wilde Studentenpartys wird es dieses Semester wohl nicht geben. "Die meisten Kennlern-Events haben wir selbst privat organisiert", sagen sie und wolle ihre Namen nicht nennen.

Damit sich die Neuen vernetzen können, haben die meisten Fachschaften Facebook- oder Whatsapp-Gruppen gegründet. "Eigentlich habe ich mir alles anders vorgestellt. Mit vollen Hörsälen, wo man Menschen kennenlernt, die sich für dieselben Themen wie man selbst interessieren", sagt Johannes Niemann. Der frischgebackene Geschichts- und Religionswissenschaftsstudent hat noch keinen seiner Kommilitonen getroffen. Alles sei sehr unpersönlich, kommuniziert wurde bis jetzt nur online. Zwar ist er, so wie viele, zu Semesterbeginn nach Heidelberg gezogen, nun sitzt er aber vor allem in seiner Wohnung vor dem Computer und kämpft gegen Müdigkeit und Einsamkeit.

Auch für Anna Wolz, Studentin der Sportwissenschaften, ist dies das erste Semester an der Uni: "Nach zwei Wochen hatte ich gerade meine erste Präsenzveranstaltung: Fußballpraxis, mit Maske und auf Abstand." Kontakte knüpfen konnte sie dort kaum. Auch nicht bei der geplanten Einführungsveranstaltung über Heiconf, ein Web-Konferenzsystem, in der ersten Studienwoche. Diese sei nach wenigen Minuten beendet worden, weil das System immer wieder zusammen gebrochen sei. Immerhin habe die Kantine Cantina beim Sportzentrum Nord weiterhin geöffnet.

Die Universitätsbibliothek bleibt ebenfalls geöffnet, seit Anfang November ist jedoch eine Voranmeldung obligatorisch. Fee Schmitz und Emily Wibbe sind in die Altstadt gekommen, um zu lernen. Die zwei Medizinstudentinnen studieren im dritten Semester und haben somit den Semesteranfang auch schon anders erlebt. Jetzt stehen sie im fast leeren Eingangsbereich der Bibliothek, auch die Lesesäle sind verhältnismäßig leer. "Wir sind froh, dass wir schon Leute kennen. Trotzdem fällt das Studentenleben gerade komplett weg. Das Einzige, was praktisch noch geht, ist draußen spazieren zu gehen", so Wibbe. "Eigentlich lerne ich lieber daheim, aber ab und zu komme ich nun doch in die Bibliothek, um meine sozialen Kontakte zu pflegen", erzählt Schmitz. In der Universitätsbibliothek ist mittlerweile auch am Sitzplatz das Tragen einer Maske verpflichtend. Wibbe meint: "Man gewöhnt sich daran."