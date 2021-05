Heidelberg. (RNZ) Zwei Monate ist es her, dass die Fällung einer Linde in der Südstadt für viel Ärger bei den Anwohnerinnen und Anwohnern sorgte – nun teilt die Stadtverwaltung erneut mit, dass ein alter Baum gefällt wird. Es handelt sich um einen Silberahorn in der Einsteinstraße in der Bahnstadt – zwischen dem neuen Kongresszentrum und dem Skyangle. Der Baum ist etwa 18 Meter hoch und zwischen 70 und 80 Jahre alt.

Eigentlich sollte der Ahorn erhalten bleiben, doch bei Bauarbeiten seien seine Wurzeln massiv beschädigt worden. Nach mehreren Prüfungen seien Gutachter zu dem Ergebnis gekommen, dass der Baum nicht länger standfest verwurzelt ist und deshalb aus Sicherheitsgründen zeitnah gefällt werden müsse. "Wir wollten den Baum gern langfristig erhalten, daher haben wir alles versucht, um ihn zu retten. Leider ist uns das hier nicht gelungen", sagt Bürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain. "Doch an einer anderen Stelle in der Bahnstadt haben wir Erfolg. Dort werden drei etwa 15 Meter hohe Bäume ausgepflanzt und innerhalb der Bahnstadt versetzt."

Der Silberahorn ist laut Stadt auf Bauschutt gewachsen – vermutlich Abbruchmaterial des früheren Schlachthofs. Deshalb lägen die Wurzeln sehr oberflächennah und weit zu einer Seite hin. Genau dieser ausgeprägte Seitenteil sei nun beschädigt worden, sodass der Baum sich auf Dauer nicht mehr sicher im Boden verankern könne. Auch eine Erholung ist laut Gutachten nicht möglich.

In der Pressemitteilung, in der die Stadt die baldige Fällung ankündigt, betont sie auch, dass sie grundsätzlich immer das Ziel habe, Bestandsbäume zu erhalten. Da das in der Vergangenheit jedoch nicht immer funktionierte, arbeitet sie aktuell an einem neuen Prozesspapier, sodass Bäume in einer früheren Phase der Bauplanung berücksichtigt werden. Damit werde der Bestandsschutz verbessert, verspricht die Verwaltung – und: "Im unvermeidbaren Fall einer Fällung werden politische Gremien und die Öffentlichkeit umfassend und frühzeitig informiert."