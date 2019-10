Heidelberg. (RNZ/mare) Wieder rund 700 meist junge Menschen haben am Freitag im Heidelberg im Rahmen von „Fridays for future“ demonstriert. Konkreter Anlass war auch der aktuelle Aktionsplan der Stadt, wie die Veranstalter mitteilen.

Die Demonstranten zogen wie gewohnt lautstark von der Stadtbibliothek durch die Altstadt. Im September hatte die Bewegung noch die größte Demonstration in der Heidelberger Geschichte mit 10.000 Menschen organisiert. „Seitdem fragen wir uns, was noch notwendig ist, um die Politik aufzurütteln?", fragt Line Niedeggen, Aktivistin von Fridays for Future Heidelberg. Und gibt die Antwort gleich selbst: "Laut sein, stark sein und weitermachen." So soll am 29. November unter dem Motto "#NeustartKlima" die nächste Großdemo stattfinden.

Derweil übt die Fridays for Future-Bewegung massive Kritik am Aktionsplan der Stadt zum Klimanotstand. Grundsätzlich sei das Vorhaben "nicht mutig genug". Der 30-Punkte-Plan sei zwar ein „Schritt in die richtige Richtung ist“. Doch der Aktionsplan müsse nur das Mindeste sein, auf das in den nächsten Jahren aufgebaut wird, meint Aktivistin Nadine Theisen.