Heidelberg. (shy) Zum vierten Mal protestierten in Heidelberg am Mittwochabend zahlreiche Menschen gegen die einrichtungsbezogene Impfpflicht.

Waren es in den vergangenen Wochen noch rund 400 Demonstranten, versammelten sich diesmal gegen 18 Uhr etwa 600 Personen an der Schwanenteichanlage an der Stadtbücherei. Gegen 19 Uhr machte sich der Demonstrationszug auf den Weg durch die Poststraße, Bergheimer Straße, Voßstraße, Rohrbacher Straße und Bahnhofstraße zum St. Josefskrankenhaus in der Weststadt.

In der Spitze waren es 660 Personen. Die Abstände wurden kaum eingehalten. Dafür trug die überwiegende Mehrzahl der Protestierenden einen Mund-Nasen-Schutz - aber nicht alle. Die Polizei zählte im Laufe der rund dreistündigen Demonstration 145 Maskenverstöße, stoppte den Zug deshalb kurzzeitig in Höhe des Landgerichts und forderte die Organisatoren auf, auf die Einhaltung der Maskenpflicht hinzuweisen.

Vor dem St. Josefskrankenhaus legten die Demonstranten einen Kranz nieder, anschließend versammelten sie sich zur Abschlusskundgebung auf dem Wilhelmsplatz. Um 21 Uhr löste sich die Versammlung auf.

Bild: Alex

Hintergrund

Für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im St. Josefskrankenhaus, die weder geimpft noch genesen sind, gilt seit 1. Januar Hausverbot. Auch Lohn erhalten sie nicht mehr. Die betroffenen Mitarbeiter wurden von der Geschäftsleitung der Klinik darüber und über die Optionen, wie das Arbeitsverhältnis beendet oder weiter geführt werden kann, schriftlich informiert. Betroffen sind acht von insgesamt 757 Mitarbeitern des Josefskrankenhauses.