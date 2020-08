Heidelberg. (rie) Bei der Verpackungsfirma Gaster Wellpappe gibt es sechs weitere Corona-Fälle. Damit sind laut Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises insgesamt 35 Beschäftigte infiziert. Die sechs neuen Fälle wurden bei einer Flächentestung im Gaster-Werk im Pfaffengrund entdeckt, die das Gesundheitsamt am Montag bei 56 Mitarbeitern durchgeführt hat. Noch stehen Testergebnisse von drei Angestellten aus. Von den 35 Infizierten leben fünf in Heidelberg, 20 im Rhein-Neckar-Kreis und zehn in umliegenden Städten und Landkreisen. Sie sind nun in Quarantäne, die Ermittlung der Kontaktpersonen läuft.

Sascha Schmitt, Mitglied der Geschäftsleitung bei Gaster Wellpappe, betonte am Mittwoch: "Wir arbeiten mit dem Gesundheitsamt sehr gut zusammen, um weiteren Infektionen entgegenzuwirken." Man habe die Pandemie von Anfang an ernst genommen und früh Maßnahmen ergriffen: "Wir haben seit Monaten eine Maskenpflicht, viele Spuckschutzwände, überall Hygienehinweise und Desinfektionsspender." In den Pausenräumen dürfe sich nur eine festgelegte Anzahl an Personen aufhalten. Zudem habe man die Schichtpläne geändert, damit Maschinen nicht zeitgleich stoppen, so dass es zu weniger Begegnungen der Mitarbeiter kommt. Der stellvertretende Leiter des Gesundheitsamts, Andreas Welker, bestätigt, dass Gaster Wellpappe für die Gesundheit seiner Beschäftigten sorgt: "Man spürt, dass den Verantwortlichen des Unternehmens das Wohl der Mitarbeitenden sehr wichtig ist."

Sascha Schmitt erklärte der RNZ am Mittwoch den genauen Ablauf des Corona-Ausbruchs: "Das Gesundheitsamt hat uns letzte Woche am Mittwochnachmittag informiert, dass einer unserer Mitarbeiter infiziert ist." Zu diesem Zeitpunkt sei dieser Mitarbeiter bereits zu Hause im Krankenstand gewesen; wann er zuletzt gearbeitet hatte, sagt Schmitt aus Datenschutzgründen nicht. "Wir haben dann sofort gehandelt." Man habe allen Mitarbeitern Tests angeboten und auch dringend empfohlen, diese in Anspruch zu nehmen.

"Am Donnerstag um 5.30 Uhr war alles bereit, um alle Mitarbeiter zu testen", so Schmitt. "Wir haben das selbst organisiert und bezahlt, weil unsere Mitarbeiter und ihre Gesundheit unser höchstes Gut sind." Bis Freitag seien dann über 100 Mitarbeiter getestet worden.

Die Ergebnisse der ersten Tests seien am Donnerstagnachmittag eingetroffen. "Wer ein positives Ergebnis hatte, wurde sofort nach Hause geschickt." Diese Tests auf Initiative von Gaster ergaben laut Gesundheitsamt zunächst 29 infizierte Beschäftigte. Der Flächentest am Montag brachte die sechs weiteren Fälle zutage. Laut Schmitt handelte es sich bei den Tests durch das Gesundheitsamt um Wiederholungstests: "Alle 56 Mitarbeiter, die am Montag noch einmal überprüft wurden, hatten bereits ein negatives Testergebnis von letzter Woche." Die sechs weiteren Infektionen müssen demnach also erst nach dem ersten Test erfolgt oder zu diesem Zeitpunkt noch nicht nachweisbar gewesen sein.

"Wir sind uns sicher, dass wir diese schwierige Situation bewältigen können", so Schmitt. Er ist froh, dass noch immer kaum einer der Infizierten Symptome zeige. "Wir haben alles getan, was wir konnten: sowohl präventiv als auch jetzt nach dem ersten Fall. Denn die Gesundheit aller, und insbesondere natürlich unserer Angestellten, liegt uns am Herzen."

Update: Mittwoch, 26. August 2020, 19.49 Uhr

Heidelberg. (rie) Der Corona-Ausbruch bei der Verpackungsfirma Gaster Wellpappe zieht Kreise: Fünf der 29 infizierten Beschäftigen leben in einer Flüchtlingsunterkunft in Hockenheim, wie das Gesundheitsamt des Rhein-Neckar-Kreises gestern mitteilte. Am heutigen Mittwoch wird dort deshalb eine Flächentestung gemacht. Am Montag hatte das Gesundheitsamt bereits eine Flächentestung der Mitarbeiter im Gaster-Werk im Pfaffengrund durchgeführt. Die Testergebnisse lagen gestern noch nicht vor.

Die Firma meldete sich am Dienstag erstmals zu Wort. "Wir als Unternehmensleitung tragen dem höchsten Gut, der Gesundheit unserer Mitarbeiter, größtmögliche Verantwortung", schreibt Sascha Schmitt aus der Geschäftsleitung an die RNZ. Seit Beginn der Pandemie habe man alle "von Experten geforderten Hygienemaßnahmen in den täglichen Ablauf unserer Mitarbeiter integriert". Rückfragen, welche konkreten Maßnahmen das seien und ob es etwa eine Maskenpflicht gebe, beantwortete das Unternehmen gestern nicht. Schmitt äußerte sich aber zur Ursache des Ausbruchs: "Aufgrund verschiedener Ereignisse im August, etwa Urlaubsrückkehrern oder religiösen Festlichkeiten, konnten wir einen Befall einzelner Mitarbeiter nicht verhindern."

Nach Bekanntwerden des ersten Falles habe man letzte Woche "alle im Werk arbeitenden Mitarbeiter, abteilungsübergreifend, proaktiv" getestet. Das seien mehr als 100 Personen gewesen. Laut Gesundheitsamt wurden am Montag rund 60 weitere Mitarbeiter getestet, deren Ergebnisse noch ausstehen. Schmitt sagt: "Aktuell sind nur Mitarbeiter im Betrieb, die ein negatives Ergebnis nachweisen." Die Ermittlung von Kontaktpersonen durch das Gesundheitsamt dauert derweil weiter an. Aktuell gibt es in Heidelberg 26 aktive Infizierte, im Rhein-Neckar-Kreis sind es 74. Sieben der 29 positiv getesteten Gaster-Angestellten leben in anderen Stadt- und Landkreisen.

Update: Dienstag, 25. August 2020, 20.25 Uhr

Von Sebastian Riemer

Heidelberg. Bei der Verpackungsfirma "Gaster Wellpappe" sah am Montag alles nach Normalbetrieb aus: Am Hauptsitz im Stadtteil Pfaffengrund fuhren Lastwagen ein und aus, die Maschinen surrten, die Produktion lief weiter. Zugleich aber waren etliche Ärzte und Mitarbeiter des Gesundheitsamts des Rhein-Neckar-Kreises auf dem Firmengelände im Kurpfalzring – und testeten die Mitarbeiter auf eine Corona-Infektion. Am Dienstag wurde bekannt: 5 der infizierten Mitarbeiter leben in einer Flüchtlingsunterkunft in Hockenheim - hier mehr.

Nach Unternehmensangaben waren bereits vergangene Woche auf Initiative der Firma über 100 Mitarbeiter getestet worden.* Auslöser dafür war, dass ein Mitarbeiter seine Infektion gemeldet hatte. Gaster bot daraufhin allen rund 150 Angestellten einen Test an. Erste Ergebnisse lagen am Freitag vor, inzwischen ist klar: 29 der Getesteten haben sich infiziert. 17 davon leben im Rhein-Neckar-Kreis, fünf in Heidelberg und sieben in anderen Stadt- und Landkreisen. Am Montag dann führte das Gesundheitsamt einen Flächentest bei den Beschäftigten durch. Die Ergebnisse sollen binnen 48 Stunden vorliegen.

Wie genau es zu dem Corona-Ausbruch kam, ist noch völlig unklar. "Da viele der positiv getesteten Personen keine oder nur sehr schwache Symptome hatten, konnte bislang nicht ermittelt werden, wo die Infektionskette begonnen hat", so das Gesundheitsamt. Man stehe in engem Austausch mit der Firma. Eine Schließung des Betriebes sei "nach aktuellem Stand" aber nicht geplant. Offenbar gab es nicht nur im Werk im Pfaffengrund, sondern auch in der Niederlassung in Wieblingen, wo Gaster eine Lagerhalle hat, Infektionen.

Der Ausbruch zieht schon jetzt Kreise: Die Ermittlung von Kontaktpersonen sei noch nicht abgeschlossen, so das Gesundheitsamt, jedoch seien bereits erste Positiv-Tests von Familienangehörigen der Mitarbeiter gemeldet worden.

Die Firma Gaster Wellpappe reagierte am Montag nicht auf Anfragen der Rhein-Neckar-Zeitung. Zu Arbeitsbedingungen und Hygienemaßnahmen vor Ort wollte sich auch das Gesundheitsamt nicht äußern. Zur Frage, wie man weitere Ansteckungen vermeiden wolle, heißt es: "Das Gesundheitsamt prüft derzeit, ob und wenn ja welche weiteren Maßnahmen erforderlich sind."

Nach RNZ-Informationen haben die 29 infizierten Mitarbeiter zwischen Test und Ergebnis bis zu einen Tag lang weiter im Unternehmen gearbeitet – gemeinsam mit jenen, deren Test dann negativ ausfiel. Es könnte also sein, dass negativ getestete Personen sich nach ihrem Test angesteckt haben – oder eine kurz vorher erfolgte Infektion zum Zeitpunkt der Überprüfung noch nicht nachweisbar war.

Auch die Stadt Heidelberg äußerte sich auf RNZ-Anfrage zu dem Infektionsgeschehen bei der Firma: "Der Fall zeigt, wie wichtig es ist, dass sich jeder Einzelne seiner Verantwortung bewusst ist", sagte ein Stadtsprecher. "Solche Infektionsgeschehen lassen sich eindämmen, wenn Hygiene- und Schutzmaßnahmen konsequent eingehalten werden – gerade auch am Arbeitsplatz." Man sei über die aktuelle Entwicklung bei den Fallzahlen besorgt. Aus diesem Grund würde auch das Abstrichzentrum auf dem Kirchheimer Messplatz in Kürze wieder seinen Betrieb aufnehmen. Die Stadt hatte dieses wegen der geringen Fallzahlen zum 1. Juli geschlossen.

Der Ausbruch bei Gaster Wellpappe schlägt sich in der Sieben-Tage-Inzidenz für Heidelberg nieder. Diese Ziffer gibt die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen an: Am Freitag lag sie in Heidelberg bei 13,1. Nun ist sie auf 18,1 gestiegen. Nach einer Vereinbarung zwischen Bund und Ländern gilt ein Wert von 35 als kritisch. Ab 50 Neuinfektionen in einer Stadt oder einem Landkreis kann das Land entsprechende Maßnahmen ergreifen – bis hin zum lokalen Lockdown.

*Anmerkung der Redaktion: In einer früheren Version des Artikels hieß es, das Gesundheitsamt habe mitgeteilt, dass vergangene Woche in dem Unternehmen rund 60 Mitarbeiter getestet wurden. Das ist falsch. Richtig ist, dass das Unternehmen selbst erklärt, es seien bereits in der vergangenen Woche 100 Mitarbeiter getestet worden.