Heidelberg. (pol/mün) Ein 53 Jahre alter Autofahrer hat am Mittwochvormittag für etliche Unfälle und eine Verfolgungsfahrt in der Weststadt gesorgt.

Zuerst kam es gegen 10.20 Uhr beim Adenauerplatz zu einem Zusammenstoß mit einem Polizeiauto. Der Mann war laut Polizei bei Rot über die Ampel gefahren und streifte dann das zufällig vorbeifahrende Polizeiauto.

Daraufhin gab der Mann Gas und raste durch die Bahnhofstraße. Dort gefährdete er einen Radfahrer, der deswegen stürzte. Verletzt wurde der Radfahrer laut Polizei nicht. Mittlerweile wurde der 53-Jährige von zwei Streifenwagen verfolgt.

Auf seinem Weg durch die Bahnhofstraße in Richtung Römerkreis kollidierte der Audi-Fahrer noch mit zwei weiteren Autos. An der Kreuzung Bahnhofstraße/Albert-Mays-Straße stieß er mit einem VW-Transporter zusammen, der am Wenden war. Dann streifte er ein weiteres geparktes Fahrzeug. Die zwei Insassen des Transporters wurden durch den Unfall leicht verletzt.

Am Römerkreis endete die Verfolgungsfahrt an einer Straßenbahn, mit der er kollidierte. Zuvor war der Mann über eine Verkehrsinsel gefahren, hatte eine Straßenlaterne beschädigt und war entgegen der Fahrtrichtung in den Römerkreis eingefahren.

Nach dem Zusammenstoß wurde der Mann festgenommen und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht.

Ersten Ermittlungen zufolge befand sich der Mann in einer psychischen Ausnahmesituation.

Ob er unter dem Einfluss von Alkohol oder weitere berauschenden Mitteln stand, wird eine Blutentnahme zeigen.

Während der Unfallaufnahme kam es aufgrund der Sperrung des Römerkreises zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Gegen 11.40 Uhr konnte der Verkehr um den Römerkreis wieder freigegeben werden. Die Höhe des verursachten Schadens ist derzeit noch unbekannt.

Update: Mittwoch, 16. Dezember 2020, 16.44 Uhr