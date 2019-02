Heidelberg. (pol/van) Wo ist Christiane N.? Die Polizei sucht derzeit nach der 42-jährigen Heidelbergerin, die seit dem späten Mittwochabend vermisst wird.

Christiane N. wohnt nach Angaben der Beamten in der Altstadt, ist geistig zurückgeblieben und wirkt desorientiert. Sie wirkt jünger, ist etwa 1,77 Meter groß und rund 135 Kilogramm schwer. Sie hat blaue Augen, schwarze Haare, die im Stufenschnitt getragen werden, und trug eine braun/grüne Jacke, einen blauen Pullover und eine Hose. Christiane N. hat ein westeuropäisches Erscheinungsbild, so die Polizei.

Am Mittwochabend verließ die Heidelbergerin ihre Unterkunft, in der sie in Betreuung lebt und kehrte seitdem nicht mehr zurück. Die Vermisste ist aufgrund ihres körperlichen Gesundheitszustands dringend auf Medikamente angewiesen.

Hinweise gehen an die Rufnummer 0621/174-4444 der Kriminalpolizei Heidelberg.