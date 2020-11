Heidelberg. (pol/rl) Weil er eine Studentin vergewaltigt haben soll, wurde bereits am Mittwoch ein 24-jähriger Mann verhaftet. Das teilten die Staatsanwaltschaft Heidelberg und das Polizeipräsidium Mannheim am heutigen Freitag mit.

Am Samstagmorgen, 5. September, war eine 22-jährige Studentin gegen 7.30 Uhr auf einem Fußweg im Neuenheimer Feld unterwegs. Der junge Mann soll sie zunächst verfolgt haben und sie dann angegriffen haben. Mit Gewalt soll er sie dann zur Duldung sexueller Handlungen genötigt haben.

Weil sich die 22-Jährige massiv wehrte und anhaltend um Hilfe schrie, wurden Anwohner aufmerksam. Daraufhin soll der 24-Jährige geflohen sein.

Eine am Tatort sichergestellte DNA-Spur lenkte den Verdacht danach auf den 24-Jährigen, der daraufhin am Dienstagnachmittag in seiner Wohnung in Leimen festgenommen wurde.

Am gestrigen Donnerstag wurde der Haftbefehl erlassen, sodass der Verdächtige derzeit in einer Justizvollzugsanstalt sitzt.